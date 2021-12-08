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  • Два угона за один день: автовладельцы допустили распространенную ошибку

Два угона за один день: автовладельцы допустили распространенную ошибку

Полиции удалось быстро найти автомобили и задержать угонщиков. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Во вторник, 7 декабря, в Пыльвамаа произошло несколько случаев угона оставленных перед домом без присмотра автомобилей с работающим двигателем.

В одном случае удалось по горячим следам выследить автомобиль и угонщика. Во втором случае угнанная и поврежденная машина была обнаружена в кювете, личность предполагаемого угонщика известна, передает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк уточнила, что других подобных инцидентов в этом регионе, к счастью, в этом месяце не было. Она добавила, что если в одном случае владелец автомобиля и угонщик были знакомы, в другом случае преступление совершил незнакомый автовладельцу человек.

Вирк сказала, что один инцидент произошел в Пыльва, а другой - вблизи деревни Маммасте. 

«Если автомобиль вам хоть немного дорог и вам не хочется вдруг стать пешеходом, пожалуйста, не оставляйте без присмотра автомобиль с работающим двигателем и незапертыми дверьми! - призывают стражи порядка. - Оставленная перед домом прогреваться без присмотра машина - соблазн для автоугонщиков, вандалов и других людей, которые не упустят такую возможность, преподнесенную на блюдечке с золотой каемочкой».

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