Два угона за один день: автовладельцы допустили распространенную ошибку

В одном случае удалось по горячим следам выследить автомобиль и угонщика. Во втором случае угнанная и поврежденная машина была обнаружена в кювете, личность предполагаемого угонщика известна, передает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк уточнила, что других подобных инцидентов в этом регионе, к счастью, в этом месяце не было. Она добавила, что если в одном случае владелец автомобиля и угонщик были знакомы, в другом случае преступление совершил незнакомый автовладельцу человек.

Вирк сказала, что один инцидент произошел в Пыльва, а другой - вблизи деревни Маммасте.