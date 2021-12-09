При столкновении двух грузовиков погиб человек
В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек.
В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек.
В Центр тревоги в 6.17 поступило сообщение о ДТП в волости Сауэ на 20-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла, где столкнулись два грузовика, один из которых загорелся. В одной из автомашин было обнаружено тело погибшего.
"Спасательные работы и тушение продолжаются. Движение на месте ДТП перекрыто в направлении Пярну, транспорт направляется в объезд. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщила полиция в 7.15.
Движение было восстановлено около 8 часов утра.