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  • При столкновении двух грузовиков погиб человек
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При столкновении двух грузовиков погиб человек

В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек.

В Центр тревоги в 6.17 поступило сообщение о ДТП в волости Сауэ на 20-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла, где столкнулись два грузовика, один из которых загорелся. В одной из автомашин было обнаружено тело погибшего.

"Спасательные работы и тушение продолжаются. Движение на месте ДТП перекрыто в направлении Пярну, транспорт направляется в объезд. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщила полиция в 7.15.

Движение было восстановлено около 8 часов утра.

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