За сутки в Эстонии прибавилось 554 зараженных, двое скончались

Среди новых заразившихся 350 человек не были вакцинированы, а 204 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 9 декабря в больницах находится 246 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 183 человека, из которых 146 человек (80%) не были вакцинированы, у 37 человек (20%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом, они не были привиты: 79-летняя и 84-летняя женщины.

За сутки ввели 6220 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 520 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 207 981 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.