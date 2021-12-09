Таавет Хинрикус покинул пост председателя совета Wise

Хинрикуса сменит бывший финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс, который состоит в совете Wise с 2019 года, сообщила компания Wise лондонской бирже.

Хинрикус отметил, что очень горд достижениями предприятия за последнее десятилетие. Он добавил, что навсегда останется соучредителем Wise, но пришло время передать бразды правления обладающему большим опытом Уэллсу.