В течение шести лет старую московскую электростанцию перестраивали в центр современного искусства, передает Kodustiil.

Современныйй арт-центр, получивший название Дом культуры «ГЭС-2», вырос в построенном в 1908 году здании электростанции по заказу фонда V-A-C, основным спонсором которого является российский миллиардер Леонид Михельсон. Цель фонда - популяризация художественной жизни России. За архитектурным решением здания стоит международное архитектурное бюро RPBW.

Дом культуры ГЭС-2. ФОТО: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix

Здание площадью 20 000 квадратных метров образно разделено на четыре части: вестибюль, выставочные залы, образовательная и общественная части. В центре здания находится атриум площадью 5 500 квадратных метров, который используется как основная выставочная площадь. Также есть библиотека, медиа-центр, ресторан и мастерские для гостей и персонала.

Атриум. ФОТО: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix

Руководитель архитектурного бюро Ренцо Пьано описывает свой проект как симбиоз двух идей. Во-первых, нужно было создать простое для понимания здание, в котором посетитель не ошибется и не запутается. «При входе в вестибюль посетителю достаточно посмотреть налево, направо, вверх и вниз, чтобы понять, что где находится и как туда попасть. В связи с этим гостям не обязательно использовать специальный план», — сказал Пьано в интервью изданию Boom.

Одна из многочисленных выставок. ФОТО: Stanislav Krasilnikov / TASS / Scanpix

Вторая идея, которая также была реализована, заключалась в создании так называемой «сети», соединяющей все части здания. Она состоит из лестниц, коридоров, платформ, лифтов и логично и понятно, а также красиво соединяет все части здания. Новый облик приобрели и окрестности старой электростанции. Со стороны реки появилась городская площадь, а с западной стороны - парк, состоящий из 624 берез.

Новейший художественный музей столицы РФ расположен на берегу Москвы-реки напротив Кремля, на Болотной набережной. Вход в Дом культуры «ГЭС-2» для всех посетителей бесплатный.