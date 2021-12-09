Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей

Еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде. Столь серьезного кризиса ЮНИСЕФ не фиксировал за все 75 лет своего существования.
"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее мнению, потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.
По данным ЮНИСЕФ, из-за вызванных пандемией локдаунов 1,6 млрд детей временно не ходили в школу. В минувшем году выпало 80 процентов очного обучения. Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать - на 8,4 млн больше, чем четыре года назад. ООН опасается, что до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены трудиться, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.