Чт, 9.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей

Сектор Газа. ФОТО: Yousef Masoud

Пандемия COVID-19 погрузила в пучину бедности еще 100 млн детей во всем мире, число бедных среди детей менее чем за два года увеличилось на десять процентов, пишет DW со ссылкой на Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде. Столь серьезного кризиса ЮНИСЕФ не фиксировал за все 75 лет своего существования.

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее мнению, потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.

По данным ЮНИСЕФ, из-за вызванных пандемией локдаунов 1,6 млрд детей временно не ходили в школу. В минувшем году выпало 80 процентов очного обучения. Почти 160 млн несовершеннолетних были вынуждены работать - на 8,4 млн больше, чем четыре года назад. ООН опасается, что до конца 2022 года еще 9 млн детей будут вынуждены трудиться, чтобы помогать обеспечивать свои семьи, а к 2030 году еще 10 млн девочек будут вынуждены преждевременно выйти замуж из-за бедности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back