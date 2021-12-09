Пандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 млн детей

Еще до пандемии около миллиарда детей во всем мире не имели адекватного доступа к образованию, медобслуживанию, жилью, питанию, санитарным объектам и чистой воде. Столь серьезного кризиса ЮНИСЕФ не фиксировал за все 75 лет своего существования.

"В то время как растет число детей, которые голодают, не ходят в школу, подвергаются насилию, живут в бедности или принуждаются к браку, уменьшается число детей, имеющих доступ к медицинскому обслуживанию, вакцинам, адекватному питанию и важным услугам", - констатировала директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. По ее мнению, потребуется в лучшем случае от семи до восьми лет, чтобы устранить возникшие дефициты во многих сферах.