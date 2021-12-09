Центристская партия покроет судебные расходы Майлис Репс

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Яанус Карилайд сказал в передаче «Sihik» на радио Kuku, что Центристская партия выделила деньги из своего бюджета на оплату для защитника Репс. «Судебные разбирательства покажут, виновата она или нет, но наша партия внесла свой вклад, чтобы Репс могла покрыть расходы по уголовному производству», - сказал Карилайд.

В дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7 500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро. Министерство подало иск параллельно с обвинением прокуратуры.

Представитель министерства присяжный адвокат Марко Кайряк сказал ранее ERR, что иск основан на приведенных в рамках уголовного дела фактах и ​​доказательствах.

«Судебный процесс только начинается, точное основание для иска и доказательства будут обнародованы только после того, как с ними ознакомится судья. Стоит отметить, что размер иска может измениться, поэтому в интересах разбирательства обстоятельства разглашать нельзя», – пояснил Кайряк.