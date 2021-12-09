Фото ⟩ Райский уголок на острове Муху ждет нового заботливого хозяина

Начало этому хутору положено в 1930 году. Помимо жилого дома недвижимость включает подсобное строение, сарай, погреб и баню.

ФОТО: KV.EE

В деревянном доме площадью 227 м2 находятся гостиная, кухня, спальни, душевая и туалет. В этом ухоженном доме прекрасно сочетаются аутентичный вид и современные удобства.

ФОТО: KV.EE

Подъездные пути к хутору круглогодично в хорошем состоянии. Поблизости есть много хороших мест для купания и лодочный причал.

ФОТО: KV.EE