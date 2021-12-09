Фото ⟩ Райский уголок на острове Муху ждет нового заботливого хозяина
На острове Муху ищет покупателя превосходный стильный хутор, предлагает Kodustiil.
На острове Муху ищет покупателя превосходный стильный хутор, предлагает Kodustiil.
Начало этому хутору положено в 1930 году. Помимо жилого дома недвижимость включает подсобное строение, сарай, погреб и баню.
В деревянном доме площадью 227 м2 находятся гостиная, кухня, спальни, душевая и туалет. В этом ухоженном доме прекрасно сочетаются аутентичный вид и современные удобства.
Подъездные пути к хутору круглогодично в хорошем состоянии. Поблизости есть много хороших мест для купания и лодочный причал.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.