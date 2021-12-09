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В выездном лагере Батальона логистики погиб солдат-срочник

Солдаты-срочники. ФОТО: Meelis Meilbaum

Во вторник после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник.

По предварительным данным, солдат погиб от пули, выпущенной из служебного оружия. Обстоятельства указывают на то, что в момент случившегося он находился один. Труп срочника обнаружили его сослуживцы, после чего на место вызывали скорую помощь и полицию.

Родственники солдата извещены о его смерти, Силы обороны оказывают им психологическую помощь.

Силы обороны выражают соболезнование семье, друзьям и сослуживцам солдата, а также просят уважать траур семьи.

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