Новый владелец сделает из T1 многофункциональный центр

«Lintgen стремится дать центру новую жизнь, - говорит эксперт по коммерческой недвижимости и советник Lintgen Яан Лотт. - Когда Lintgen инвестировала в T1, она поддержала идею прекрасного местоположения, которое со временем улучшится, когда будет построен терминал Rail Baltic. У здания большой потенциал, если им должным образом будет управлять профессиональная команда, которая есть у Lintgen».

Здание станет многофункциональным центром. Торговля будет сосредоточена на двух нижних этажах, новый вход будет построен со стороны железной дороги и центра Юлемисте, а движение между 1-м и 2-м этажами будет улучшено.

На третьем этаже будут добавлены новые функции - офисные помещения, спортивная и развлекательная деятельность, медицинские и общественные услуги.

«Четвертый этаж не нуждается в значительных концептуальных изменениях, поскольку развлекательный центр T1 с уникальным в Европе колесом обозрения «Skywheel of Tallinn» – это особый, хорошо функционирующий комплекс, и все это будет только набирать обороты тогда, когда остальная часть здания начнет эффективно работать», - уточняет Лотт.

Lintgen высоко ценит терпение и усилия предприятий и партнеров центра до и во время аукциона, а также профессионализм специалистов по банкротству на протяжении всего процесса.