Цены на нефть начали снижаться

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13.05 в четверг составляет $75,53 за баррель, что на $0,29 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,22 за баррель, что на $0,14 (0,19%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

«Трейдеры начинают понимать, что, хотя "омикрон" может привести к некоторому ослаблению спроса, его последствия не будут столь страшными, как ожидалось», - отмечает старший аналитик по нефтяному рынку Рrice Futures Group Фил Флинн.

Тем не менее участники рынка все еще сохраняют осторожный подход, поскольку некоторые страны предпочитают вводить превентивные меры для борьбы с распространением нового штамма.

В период с 25 ноября по 1 декабря, когда появился новый штамм и начал активно распространяться, цена нефти сорта Brent упала на 16% на опасениях о том, что "омикрон" может вызвать экономическую рецессию. За текущую неделю Brent вернула более половины потерь в цене. Но аналитики считают, что дальнейший рост может быть ограничен до тех пор, пока не станет окончательно ясен эффект "омикрона".