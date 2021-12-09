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  • Эстония
  • Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Урмас Круузе. ФОТО: Mihkel Maripuu

Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ). 

Если посмотреть на то, что происходит вокруг нас в других странах Европы, то Финляндия, например, поставила амбициозную цель достичь климатической нейтральности и стать первым в мире обществом благосостояния без невозобновляемых источников энергии намного раньше других стран Евросоюза. Ирландия стремится стать мировым лидером в области устойчивых продовольственных систем. Нам же стоит сосредоточиться на понимании нашего собственного потенциала.

Цель Европейского Союза – к 2050-му году стать первой в мире климатически нейтральной частью света, что означает, что к этому времени нетто-выброс парниковых газов на территории Евросоюза должен быть сведен практически к нулю.

Предложения по достижению климатической нейтральности предполагают изменения в различных секторах экономики. В настоящее время десятая часть выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство, поэтому оно должно сыграть важную роль в достижении климатических целей.

В то же время нам нельзя забывать, откуда берется наше сельское хозяйство. К началу 2000-х годов наше сельское хозяйство достигло пика своего спада. Вступление в Европейский Союз, доступ к широкому спектру субсидий и рынков обеспечили сельскохозяйственному сектору хорошие перспективы, и уже более 15 лет сельское хозяйство является растущим сектором. Это результат больших инвестиций и тяжелой работы наших фермеров, а зачастую и нескольких их поколений.

С одной стороны, наше сельское хозяйство имеет под собой более прочную базу, чем когда-либо прежде, но в то же время в сельскохозяйственном секторе существует понятная неопределенность и обеспокоенность по поводу потенциального влияния климатической политики на производство продуктов питания.

Какова наша позиция в отношении климатических инициатив с точки зрения сельского хозяйства? Цели зеленого поворота должны учитывать специфику стран и их текущий уровень, чтобы не нанести ущерб их конкурентоспособности. Необходимо также учитывать возможности различных секторов по сокращению выбросов парниковых газов. Нужно будет тщательно оценить социально-экономическое воздействие различных инициатив на разные секторы, уже сделанные инвестиции и доступность технологий.

Следует также иметь в виду, что без значительного сокращения производства продуктов питания возможности снижения выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе будут ограничены. Также необходимо избегать изменений в землепользовании, которые могут иметь негативные последствия, такие как периферизация, концентрация сельскохозяйственных земель, потеря земель для производства продуктов питания, потеря экосистем и биоразнообразия. Важно поддерживать продовольственную безопасность и продовольственную самообеспеченность. В настоящее время мир скорее испытывает нехватку продовольствия, чем его излишек, и это устанавливает свои рамки.

При этом вовсе не означает, что сельское хозяйство должно остаться в стороне от зеленого поворота.

Наоборот. Почва, воздух, вода и биоразнообразие являются основными производственными ресурсами фермера. Поэтому очень важно правильно управлять этими ресурсами. В сельском хозяйстве всегда работает житейская мудрость, именно ею и руководствуются наши фермеры, о чем свидетельствует то, насколько значительная часть наших сельскохозяйственных угодий управляется экологически устойчивым способом, насколько значительная их часть является органической или насколько мало мы используем удобрения и пестициды по сравнению с остальной Европой.

У нас есть все предпосылки для экологически устойчивого производства. Однако с точки зрения возможностей зеленого поворота у нас определенно есть неиспользованный потенциал заставить устойчивое природопользование работать на нас и в экономическом плане.

Несомненно, вопросов о будущем у нас сейчас больше, чем ответов. В настоящее время мы работаем над государственным стратегическим планом Единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза на следующие пять лет.

Наш выбор должен способствовать устойчивому производству продуктов питания. Это, в свою очередь, должно обеспечить, с одной стороны, сохранение окружающей среды, а с другой – экономический успех наших фермеров.

Если мы сможем найти в зеленом повороте возможности, то наша чистая окружающая среда и экологически устойчивое производство продуктов питания могут стать более весомыми аргументами при продаже, чем когда-либо, как на местном рынке, так и за рубежом.

Государство заинтересовано в крупных инвестициях в исследования и разработки в сотрудничестве с предприятиями, чтобы найти решения для развития устойчивых продовольственных систем. У нас уже имеется основательная база и нет необходимости «разворачивать» большой корабль. Взвешенные действия позволят агропродовольственному сектору Эстонии сохранить свою конкурентоспособность и в будущем.

Ключевыми словами здесь являются более устойчивое и ответственное производство, био- и циркулярная экономика. Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий потребуют изменения существующих привычек и использования новых технологий. Возможности применения современных эффективных средств защиты растений сужаются, а использование интегрированной борьбы с вредителями (IPM) и методов агроэкологии становится все более важным.

В животноводстве необходимо решать вопросы профилактики болезней и заболеваний, а также ужесточения требований к биобезопасности. Необходимо уделять больше внимания проблеме резистентности к антимикробным препаратам , а также упорядочить использование антибиотиков.

Все мы знаем фразу о том, что мы не унаследовали землю от наших родителей, а взяли ее в кредит у наших детей. Эта идея может стать лейтмотивом всего зеленого поворота. Как мы в последние десятилетия воспользовались этим «кредитом»? Чтобы иметь возможность передать нашим детям в пригодном состоянии землю, которую мы взяли у них в пользование, каждый из нас как гражданин, потребитель и налогоплательщик должен делать осознанный выбор, вносить свой вклад в развитие устойчивых бизнес-моделей во всех секторах экономики и по возможности возвращать взятое в кредит у окружающей среды.

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