Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать
Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ).