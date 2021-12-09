Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Если посмотреть на то, что происходит вокруг нас в других странах Европы, то Финляндия, например, поставила амбициозную цель достичь климатической нейтральности и стать первым в мире обществом благосостояния без невозобновляемых источников энергии намного раньше других стран Евросоюза. Ирландия стремится стать мировым лидером в области устойчивых продовольственных систем. Нам же стоит сосредоточиться на понимании нашего собственного потенциала.

Цель Европейского Союза – к 2050-му году стать первой в мире климатически нейтральной частью света, что означает, что к этому времени нетто-выброс парниковых газов на территории Евросоюза должен быть сведен практически к нулю.

Предложения по достижению климатической нейтральности предполагают изменения в различных секторах экономики. В настоящее время десятая часть выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство, поэтому оно должно сыграть важную роль в достижении климатических целей.

В то же время нам нельзя забывать, откуда берется наше сельское хозяйство. К началу 2000-х годов наше сельское хозяйство достигло пика своего спада. Вступление в Европейский Союз, доступ к широкому спектру субсидий и рынков обеспечили сельскохозяйственному сектору хорошие перспективы, и уже более 15 лет сельское хозяйство является растущим сектором. Это результат больших инвестиций и тяжелой работы наших фермеров, а зачастую и нескольких их поколений.

С одной стороны, наше сельское хозяйство имеет под собой более прочную базу, чем когда-либо прежде, но в то же время в сельскохозяйственном секторе существует понятная неопределенность и обеспокоенность по поводу потенциального влияния климатической политики на производство продуктов питания.

Какова наша позиция в отношении климатических инициатив с точки зрения сельского хозяйства? Цели зеленого поворота должны учитывать специфику стран и их текущий уровень, чтобы не нанести ущерб их конкурентоспособности. Необходимо также учитывать возможности различных секторов по сокращению выбросов парниковых газов. Нужно будет тщательно оценить социально-экономическое воздействие различных инициатив на разные секторы, уже сделанные инвестиции и доступность технологий.

Следует также иметь в виду, что без значительного сокращения производства продуктов питания возможности снижения выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе будут ограничены. Также необходимо избегать изменений в землепользовании, которые могут иметь негативные последствия, такие как периферизация, концентрация сельскохозяйственных земель, потеря земель для производства продуктов питания, потеря экосистем и биоразнообразия. Важно поддерживать продовольственную безопасность и продовольственную самообеспеченность. В настоящее время мир скорее испытывает нехватку продовольствия, чем его излишек, и это устанавливает свои рамки.

При этом вовсе не означает, что сельское хозяйство должно остаться в стороне от зеленого поворота.