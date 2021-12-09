Чт, 9.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Нарвский "Транс" призывает болельщиков и футболистов не ругаться матом

Нарвский "Транс" призывает болельщиков и футболистов не ругаться матом

Момент матча между "Флорой" и "Трансом". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвский футбольный клуб "Транс" запустил в интернете акцию "Не ругайся матом". Первым выступил полузащитник Александр Закарлюка.

Акция #неругайсяматом призвана исправить текущее положение дел, когда болельщики на трибунах, а футболисты на поле порой позволяют себе использование ненормативной лексики, сообщается на официальном сайте нарвского клуба.

"Не ругайся матом! Уважай окружающих и мысли позитивно! "Нарва Транс" - приличный клуб", - заявил в видеообращении полузащитник Александр Закарлюка.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back