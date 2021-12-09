Нарвский "Транс" призывает болельщиков и футболистов не ругаться матом
Нарвский футбольный клуб "Транс" запустил в интернете акцию "Не ругайся матом". Первым выступил полузащитник Александр Закарлюка.
Нарвский футбольный клуб "Транс" запустил в интернете акцию "Не ругайся матом". Первым выступил полузащитник Александр Закарлюка.
Акция #неругайсяматом призвана исправить текущее положение дел, когда болельщики на трибунах, а футболисты на поле порой позволяют себе использование ненормативной лексики, сообщается на официальном сайте нарвского клуба.
"Не ругайся матом! Уважай окружающих и мысли позитивно! "Нарва Транс" - приличный клуб", - заявил в видеообращении полузащитник Александр Закарлюка.