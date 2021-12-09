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  • Эстония
  • Картина дня: черный четверг, продление карантинных требований и энергетический кризис

Картина дня: черный четверг, продление карантинных требований и энергетический кризис

Свеча. ФОТО: Arvo Meeks

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 декабря.

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы не можем смягчить и резко ужесточить ограничения. Подождем информации об омикроне

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

В выездном лагере Батальона логистики погиб солдат-срочник

Во вторник после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник. Читать далее...

Из-за прогнозируемого ледяного дождя департамент рекомендует школам реорганизовать работу

Таллиннский департамент образования направил директорам столичных школ письмо, в котором рекомендует в целях безопасности учеников и учителей реорганизовать работу в пятницу, когда по прогнозам синоптиков должен пройти ледяной дождь. Читать далее...

Даже транзитные пассажиры, прибывающие из Турции и Египта, должны находиться в самоизоляции

Весной многие поспешили сделать вакцину в надежде иметь возможность путешествовать без лишней головной боли, но теперь необходимость сдавать тест и обязанность находиться в самоизоляции вернулись и для вакцинированных. Но только при возвращении из определенных стран. Читать далее...

Новый владелец сделает из T1 многофункциональный центр

Аукцион завершен: новый владелец T1 Mall of Tallinn - инвестиционная фирма Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., которая планирует сделать из T1 многофункциональный центр. Читать далее...

Центристская партия покроет судебные расходы Майлис Репс

Центристская партия покроет расходы обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс на производство по уголовному делу. Читать далее...

Врач: вся эта интенсивная терапия мирового уровня во многих случаях была совершенно бессмысленной

Есть люди, которые упрямо выражают свое недоверие и сомнения в отношении вещей, которые могут сделать конец жизненного пути невозможно простым и совершенно невыносимым: ковид уничтожает легкие и в лучшем случае человек превращается в едва дышащий овощ. Многие задыхаются и против этого бессильны как еще учащиеся, так и опытные врачи, пишет врач Анни Рууль в Postimees.

Марко Михкельсон о плане президента США: это неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является неприятным сюрпризом. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 554 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6366 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 554. Скончались два человека. Читать далее...

Да здравствует наша Фемида – самая фемидная в мире!

"Если создавать подборку казусов из юридической сферы, то особо утруждаться не придется. Достаточно бегло ознакомиться с несколькими публикациями по данной тематике в разных СМИ за короткий период, и получится прелестный букет цветочков разного калибра, вызывающих одинаковую оторопь", - пишет Вячеслав Иванов.

С нового года минимальная зарплата вырастет на 70 евро

На своем заседании в четверг правительство установило минимальную почасовую оплату труда на новый год в размере 3,86 евро, а минимальную месячную заработную плату при полной занятости - в 654 евро. Читать далее...

Пожар в девятиэтажном доме: погибла 33-летняя женщина

Сегодня, 9 декабря, утром в Нарве в квартире вспыхнул пожар, погибла 33-летняя женщина. Читать далее...

Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ). Читать далее...

Правительство продлило карантинные требования и ограничения

В четверг правительство продлило карантинные меры и ограничения, связанные Covid-19. Действие постановления «Введение карантина при диагнозе Covid-19 и для лиц с положительным результатом теста, а также находившимся с ними в близком контакте», а также ограничения и меры продлили до 31 марта 2022 года. Читать далее...

При столкновении двух грузовиков погиб человек

В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек. Читать далее...

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