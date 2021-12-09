Картина дня: черный четверг, продление карантинных требований и энергетический кризис

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы не можем смягчить и резко ужесточить ограничения. Подождем информации об омикроне

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

В выездном лагере Батальона логистики погиб солдат-срочник

Во вторник после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник. Читать далее...

Из-за прогнозируемого ледяного дождя департамент рекомендует школам реорганизовать работу

Таллиннский департамент образования направил директорам столичных школ письмо, в котором рекомендует в целях безопасности учеников и учителей реорганизовать работу в пятницу, когда по прогнозам синоптиков должен пройти ледяной дождь. Читать далее...

Даже транзитные пассажиры, прибывающие из Турции и Египта, должны находиться в самоизоляции

Весной многие поспешили сделать вакцину в надежде иметь возможность путешествовать без лишней головной боли, но теперь необходимость сдавать тест и обязанность находиться в самоизоляции вернулись и для вакцинированных. Но только при возвращении из определенных стран. Читать далее...

Новый владелец сделает из T1 многофункциональный центр

Аукцион завершен: новый владелец T1 Mall of Tallinn - инвестиционная фирма Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., которая планирует сделать из T1 многофункциональный центр. Читать далее...

Центристская партия покроет судебные расходы Майлис Репс

Центристская партия покроет расходы обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс на производство по уголовному делу. Читать далее...

Врач: вся эта интенсивная терапия мирового уровня во многих случаях была совершенно бессмысленной

Есть люди, которые упрямо выражают свое недоверие и сомнения в отношении вещей, которые могут сделать конец жизненного пути невозможно простым и совершенно невыносимым: ковид уничтожает легкие и в лучшем случае человек превращается в едва дышащий овощ. Многие задыхаются и против этого бессильны как еще учащиеся, так и опытные врачи, пишет врач Анни Рууль в Postimees.

Марко Михкельсон о плане президента США: это неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является неприятным сюрпризом. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 554 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6366 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 554. Скончались два человека. Читать далее...

Да здравствует наша Фемида – самая фемидная в мире!