Чт, 9.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: продление карантинных требований, энергетический кризис и трагические несчастные случаи

Картина дня: продление карантинных требований, энергетический кризис и трагические несчастные случаи

Электричество. ФОТО: sirastock/ Shutterstock

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 декабря.

Правительство продлило карантинные требования и ограничения

В четверг правительство продлило карантинные меры и ограничения, связанные Covid-19. Действие постановления «Введение карантина при диагнозе Covid-19 и для лиц с положительным результатом теста, а также находившимся с ними в близком контакте», а также ограничения и меры продлили до 31 марта 2022 года. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Правительство: мы не можем смягчить и резко ужесточить ограничения. Подождем информации об омикроне

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...

Министр: оплачивать счета за электричество можно и в рассрочку

Как компенсировать населению зашкаливающие цены на энергоресурсы? Сумеет ли правительство охладить энергоцены? Читать далее...

ВИДЕО 〉 Яак Ааб: в промежуточный период нам очень помогут сланцевые электростанции

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) сказал Postimees, что первый морской парк ветрогенераторов может появиться в Эстонии в 2028 году. Кроме того, нам по-прежнему приходится полагаться на сланцевые электростанции, потому что в Эстонии недостаточно мощностей по производству возобновляемой энергии. Читать далее...

В выездном лагере Батальона логистики погиб солдат-срочник

Во вторник после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник. Читать далее...

Пожар в девятиэтажном доме: погибла 33-летняя женщина

Сегодня, 9 декабря, утром в Нарве в квартире вспыхнул пожар, погибла 33-летняя женщина. Читать далее...

При столкновении двух грузовиков погиб человек

В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек. Читать далее...

Из-за прогнозируемого ледяного дождя департамент рекомендует школам реорганизовать работу

Таллиннский департамент образования направил директорам столичных школ письмо, в котором рекомендует в целях безопасности учеников и учителей реорганизовать работу в пятницу, когда по прогнозам синоптиков должен пройти ледяной дождь. Читать далее...

Даже транзитные пассажиры, прибывающие из Турции и Египта, должны находиться в самоизоляции

Весной многие поспешили сделать вакцину в надежде иметь возможность путешествовать без лишней головной боли, но теперь необходимость сдавать тест и обязанность находиться в самоизоляции вернулись и для вакцинированных. Но только при возвращении из определенных стран. Читать далее...

Новый владелец сделает из T1 многофункциональный центр

Аукцион завершен: новый владелец T1 Mall of Tallinn - инвестиционная фирма Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., которая планирует сделать из T1 многофункциональный центр. Читать далее...

Центристская партия покроет судебные расходы Майлис Репс

Центристская партия покроет расходы обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс на производство по уголовному делу. Читать далее...

Врач: вся эта интенсивная терапия мирового уровня во многих случаях была совершенно бессмысленной

Есть люди, которые упрямо выражают свое недоверие и сомнения в отношении вещей, которые могут сделать конец жизненного пути невозможно простым и совершенно невыносимым: ковид уничтожает легкие и в лучшем случае человек превращается в едва дышащий овощ. Многие задыхаются и против этого бессильны как еще учащиеся, так и опытные врачи, пишет врач Анни Рууль в Postimees.

Марко Михкельсон о плане президента США: это неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является неприятным сюрпризом. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 554 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6366 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 554. Скончались два человека. Читать далее...

Да здравствует наша Фемида – самая фемидная в мире!

"Если создавать подборку казусов из юридической сферы, то особо утруждаться не придется. Достаточно бегло ознакомиться с несколькими публикациями по данной тематике в разных СМИ за короткий период, и получится прелестный букет цветочков разного калибра, вызывающих одинаковую оторопь", - пишет Вячеслав Иванов.

С нового года минимальная зарплата вырастет на 70 евро

На своем заседании в четверг правительство установило минимальную почасовую оплату труда на новый год в размере 3,86 евро, а минимальную месячную заработную плату при полной занятости - в 654 евро. Читать далее...

Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ). Читать далее...

ФОТО 〉 Расизм? Изображение на рюкзаке помешало турку арендовать машину в Эстонии

Во вторник Хейли и ее друг из Турции хотели арендовать машину в Пярну. К сожалению, их ждало разочарование, поскольку занимающийся обслуживанием работник Privalon OÜ взглянул на друга Хейли и отказался дать в аренду им машину. Читать далее...

По возможности оставайтесь дома: на дорогах Эстонии будет твориться настоящий ад

В ночь на пятницу и в течение дня в пятницу дороги по всей Эстонии будут очень скользкими из-за снегопада, метели и ледяного дождя, об этом предупреждает BNS со ссылкой на Транспортный департамент. Читать далее...

Ратас о Репинском: пусть возит на такси, но не во время заседаний

Спикер Рийгикогу и руководитель Центристской партии Юри Ратас также не одобряет то, что депутат Мартин Репинский (Центристская партия) занимается таксоизвозом во время заседания Рийгикогу. Читать далее...

Правительство продлило обязанность тестироваться по возвращению из определенных стран

Правительство продлило обязанность тестироваться по возвращению из стран, где высок риск распространения омикрон-штамма коронавируса, до 7 января. Читать далее...

ПУГАЮЩИЕ КАДРЫ 〉 В Харьюмаа все чаще сбивают людей на пешеходном переходе

За последние две недели количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Харьюмаа значительно увеличилось, все аварии произошли на дорогах в населенных пунктах, а большинство - на пешеходных переходах, при поворотах и ​​в темное время суток. Читать далее...

Юрген Лиги назвал оппозицию сортирной и навлек на себя критику коллег

Юрген Лиги (Партия реформ) употребил выражение «сортирная оппозиция» во время третьего чтения государственного бюджета в Рийгикогу, что, по мнению некоторых коллег, было неуместно. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back