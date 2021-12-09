Картина дня: продление карантинных требований, энергетический кризис и трагические несчастные случаи
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 декабря.
В четверг правительство продлило карантинные меры и ограничения, связанные Covid-19. Действие постановления «Введение карантина при диагнозе Covid-19 и для лиц с положительным результатом теста, а также находившимся с ними в близком контакте», а также ограничения и меры продлили до 31 марта 2022 года. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Читать далее...
Как компенсировать населению зашкаливающие цены на энергоресурсы? Сумеет ли правительство охладить энергоцены? Читать далее...
Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) сказал Postimees, что первый морской парк ветрогенераторов может появиться в Эстонии в 2028 году. Кроме того, нам по-прежнему приходится полагаться на сланцевые электростанции, потому что в Эстонии недостаточно мощностей по производству возобновляемой энергии. Читать далее...
Во вторник после обеда от ранения, полученного из огнестрельного оружия, погиб солдат-срочник. Читать далее...
Сегодня, 9 декабря, утром в Нарве в квартире вспыхнул пожар, погибла 33-летняя женщина. Читать далее...
В четверг рано утром в Харьюмаа в столкновении двух грузовиков погиб человек. Читать далее...
Таллиннский департамент образования направил директорам столичных школ письмо, в котором рекомендует в целях безопасности учеников и учителей реорганизовать работу в пятницу, когда по прогнозам синоптиков должен пройти ледяной дождь. Читать далее...
Весной многие поспешили сделать вакцину в надежде иметь возможность путешествовать без лишней головной боли, но теперь необходимость сдавать тест и обязанность находиться в самоизоляции вернулись и для вакцинированных. Но только при возвращении из определенных стран. Читать далее...
Аукцион завершен: новый владелец T1 Mall of Tallinn - инвестиционная фирма Lintgen Adjacent Investments S.à r.l., которая планирует сделать из T1 многофункциональный центр. Читать далее...
Центристская партия покроет расходы обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс на производство по уголовному делу. Читать далее...
Есть люди, которые упрямо выражают свое недоверие и сомнения в отношении вещей, которые могут сделать конец жизненного пути невозможно простым и совершенно невыносимым: ковид уничтожает легкие и в лучшем случае человек превращается в едва дышащий овощ. Многие задыхаются и против этого бессильны как еще учащиеся, так и опытные врачи, пишет врач Анни Рууль в Postimees.
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является неприятным сюрпризом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6366 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 554. Скончались два человека. Читать далее...
"Если создавать подборку казусов из юридической сферы, то особо утруждаться не придется. Достаточно бегло ознакомиться с несколькими публикациями по данной тематике в разных СМИ за короткий период, и получится прелестный букет цветочков разного калибра, вызывающих одинаковую оторопь", - пишет Вячеслав Иванов.
На своем заседании в четверг правительство установило минимальную почасовую оплату труда на новый год в размере 3,86 евро, а минимальную месячную заработную плату при полной занятости - в 654 евро. Читать далее...
Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ). Читать далее...
Во вторник Хейли и ее друг из Турции хотели арендовать машину в Пярну. К сожалению, их ждало разочарование, поскольку занимающийся обслуживанием работник Privalon OÜ взглянул на друга Хейли и отказался дать в аренду им машину. Читать далее...
В ночь на пятницу и в течение дня в пятницу дороги по всей Эстонии будут очень скользкими из-за снегопада, метели и ледяного дождя, об этом предупреждает BNS со ссылкой на Транспортный департамент. Читать далее...
Спикер Рийгикогу и руководитель Центристской партии Юри Ратас также не одобряет то, что депутат Мартин Репинский (Центристская партия) занимается таксоизвозом во время заседания Рийгикогу. Читать далее...
Правительство продлило обязанность тестироваться по возвращению из стран, где высок риск распространения омикрон-штамма коронавируса, до 7 января. Читать далее...
За последние две недели количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Харьюмаа значительно увеличилось, все аварии произошли на дорогах в населенных пунктах, а большинство - на пешеходных переходах, при поворотах и в темное время суток. Читать далее...
Юрген Лиги (Партия реформ) употребил выражение «сортирная оппозиция» во время третьего чтения государственного бюджета в Рийгикогу, что, по мнению некоторых коллег, было неуместно. Читать далее...