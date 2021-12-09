Картина дня: продление карантинных требований, энергетический кризис и трагические несчастные случаи

Марко Михкельсон о плане президента США: это неожиданный и неприятный сюрприз для союзников

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил в соцсетях, что план президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО и Москву является неприятным сюрпризом. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 554 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6366 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 554. Скончались два человека. Читать далее...

Да здравствует наша Фемида – самая фемидная в мире!

"Если создавать подборку казусов из юридической сферы, то особо утруждаться не придется. Достаточно бегло ознакомиться с несколькими публикациями по данной тематике в разных СМИ за короткий период, и получится прелестный букет цветочков разного калибра, вызывающих одинаковую оторопь", - пишет Вячеслав Иванов.

С нового года минимальная зарплата вырастет на 70 евро

На своем заседании в четверг правительство установило минимальную почасовую оплату труда на новый год в размере 3,86 евро, а минимальную месячную заработную плату при полной занятости - в 654 евро. Читать далее...

Министр Круузе о зеленом повороте: это новая реальность, мы не можем ее игнорировать

Одним из самых значительных влияний текущего и грядущих десятилетий является зеленый поворот. Это новая реальность, и мы не можем ее игнорировать, поскольку Эстония не изолированный от остального мира остров, а часть потока перемен. И, если мы хотим успешно идти в ногу с переменами, нам необходимо извлекать из них пользу и правильно себя позиционировать в отношении сельского хозяйства и производства продуктов питания, пишет министр по делам сельской жизни Урмас Круузе (Партия реформ). Читать далее...

ФОТО 〉 Расизм? Изображение на рюкзаке помешало турку арендовать машину в Эстонии

Во вторник Хейли и ее друг из Турции хотели арендовать машину в Пярну. К сожалению, их ждало разочарование, поскольку занимающийся обслуживанием работник Privalon OÜ взглянул на друга Хейли и отказался дать в аренду им машину. Читать далее...

По возможности оставайтесь дома: на дорогах Эстонии будет твориться настоящий ад

В ночь на пятницу и в течение дня в пятницу дороги по всей Эстонии будут очень скользкими из-за снегопада, метели и ледяного дождя, об этом предупреждает BNS со ссылкой на Транспортный департамент. Читать далее...

Ратас о Репинском: пусть возит на такси, но не во время заседаний

Спикер Рийгикогу и руководитель Центристской партии Юри Ратас также не одобряет то, что депутат Мартин Репинский (Центристская партия) занимается таксоизвозом во время заседания Рийгикогу. Читать далее...

Правительство продлило обязанность тестироваться по возвращению из определенных стран

Правительство продлило обязанность тестироваться по возвращению из стран, где высок риск распространения омикрон-штамма коронавируса, до 7 января. Читать далее...

ПУГАЮЩИЕ КАДРЫ 〉 В Харьюмаа все чаще сбивают людей на пешеходном переходе

За последние две недели количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Харьюмаа значительно увеличилось, все аварии произошли на дорогах в населенных пунктах, а большинство - на пешеходных переходах, при поворотах и ​​в темное время суток. Читать далее...

Юрген Лиги назвал оппозицию сортирной и навлек на себя критику коллег