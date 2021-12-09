Ни до 18, ни после: в Новой Зеландии хотят запретить продавать табак всем родившимся после 2008 года
Родившиеся после 2008 года новозеландцы не смогут покупать сигареты или табачные изделия.
Новая Зеландия запретит продажу табака молодым людям, чтобы в итоге полностью отказаться от курения.
В соответствии с законом, который, как ожидается, будет принят в следующем году, родившиеся после 2008 года не смогут покупать сигареты или табачные изделия на протяжении всей своей жизни.
"Мы хотим сделать так, что молодые люди вообще не начинали курить", - сказала министр здравоохранения Айеша Вералл.
Этот запрет - часть масштабных мер борьбы с курением, о которых в четверг объявило министерство здравоохранения Новой Зеландии.
Врачи и другие эксперты в области здравоохранения в стране приветствовали реформы, которые уменьшат доступ к табаку и ограничат уровень никотина в сигаретах.
"Это поможет людям бросить курить или переключиться на менее вредные продукты и значительно снизит вероятность возникновения зависимости от никотина у молодежи", - считает профессор Джанет Хук из Университета Отаго.
Новая Зеландия поставила цель снизить количество курильщиков в стране до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от курения.
В настоящее время около 13% взрослого населения Новой Зеландии курят - 10 лет назад их было 18%. Но среди коренного населения, маори, этот показатель намного выше - около 31%. Среди маори также выше уровень смертности и тяжелых заболеваний.
Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявляет, что курение является причиной 25% случаев раковых заболеваний ее пятимиллионного населения и остается главной причиной предотвратимых смертей. Законодатели атакуют табачную отрасль уже более 10 лет.
В рамках мер, объявленных в четверг, правительство также ужесточило контроль над продажей табака, значительно ограничив продажи сигарет в супермаркетах и небольших магазинах.
По словам официальных лиц, количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, сократится с примерно восьми тысяч до 500.
В последние годы среди молодежи набрал популярность вейпинг - электронные сигареты, выделяющие содержащий никотин пар. Сегодня вейпинг более популярен, чем традиционные сигареты.
Органы здравоохранения Новой Зеландии, тем не менее, предупреждают, что вейпинг не безвреден - исследователи обнаружили опасные канцерогенные вещества в жидкостях для электронных сигарет.
Однако в 2017 году вейпинг был принят в стране как способ помочь курильщикам бросить курить.