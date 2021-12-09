Таллинн наградил бронзовых призеров чемпионатов Европы Юри-Микка Удама и Илью Макарова

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, блестящие результаты, которые столичные спортсмены демонстрируют на крупных международных соревнованиях, дарят радость всем любителям спорта.

«Приятно поздравить и поблагодарить спортсменов за их достижения. Безусловно, для них это был очень успешный спортивный год. Таллинн был достойно представлен на крупных международных соревнованиях, и я желаю спортсменам и тренерам сил для новых побед», - сказал Белобровцев.

Юри-Микк Удам завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по академической гребле, прошедшем в г. Варезе (Италия). В состав парной четверки также входили Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо, проживающие за пределами Таллинна. Таллинн премирует Юри-Микка Удама 1800 евро, а его тренера Вейкко Синисало – 700 евро.

Илья Макаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо, который состоялся в г. Ираклион (Греция). Таллинн премирует Илью Макарова 800 евро, а его тренера Александра Антонова - 400 евро.