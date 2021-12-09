В Финляндии установлен новый максимум заражений COVID-19

Предыдущий рекорд был установлен в прошлый четверг, когда было зафиксировано 1622 случаев COVID-19.

Больше всего новых заражений зарегистрировано в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS - 578.

В целом, заболеваемость неуклонно растет. На прошлой неделе было зафиксировано почти 9400 заболевших. Это в два раза больше, чем в конце октября.

Также число пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии, продолжает расти. На прошлой неделе в реанимационные отделения больниц поступило около 40 новых ковидных больных. Сейчас в отделениях интенсивной терапии лечение проходят 60 человек.