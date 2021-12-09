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  • Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет 28-летнего Кристьяна

Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет 28-летнего Кристьяна

Кристьян. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 28-летнего Кристьяна, который покинул свой дом в Тарту в неизвестном направлении и пропал.

Полиция получила сообщение, что Кристьян пропал с вечера 7 декабря, когда покинул свой дом в Тарту на улице Каунасе-пуйестеэ и не вернулся.

На данный момент полиция проверила места в Тарту и Выру, где Кристьян мог находиться, однако пока его найти не удалось. Не исключено, что мужчина мог уехать на автобусе в другой эстонский город. Когда он пропал в прошлый раз, его нашли в Таллинне.

Кристьян молчалив и старается держать подальше от людей. Когда он уходил из дома, на нем была черная куртка с капюшоном, темные джинсы, пестрые черно-красные ботинки. Его рост примерно 185 см, он худой, у него серые глаза и короткие светло-коричневые волосы. С собой телефон он не взял.

Полиция просит всех, кто видел Кристьяна или знает о его местоположении, сообщить об этом по номеру 112.

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