Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет 28-летнего Кристьяна

Полиция получила сообщение, что Кристьян пропал с вечера 7 декабря, когда покинул свой дом в Тарту на улице Каунасе-пуйестеэ и не вернулся.

На данный момент полиция проверила места в Тарту и Выру, где Кристьян мог находиться, однако пока его найти не удалось. Не исключено, что мужчина мог уехать на автобусе в другой эстонский город. Когда он пропал в прошлый раз, его нашли в Таллинне.

Кристьян молчалив и старается держать подальше от людей. Когда он уходил из дома, на нем была черная куртка с капюшоном, темные джинсы, пестрые черно-красные ботинки. Его рост примерно 185 см, он худой, у него серые глаза и короткие светло-коричневые волосы. С собой телефон он не взял.