Глава МИД Германии высказалась за возобновление работы Совета НАТО - Россия
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым возобновление работы Совета НАТО - Россия. Об этом Бербок, как сообщает корреспондент DW, заявила во время своего визита в Брюссель в четверг, 9 декабря. Одной из центральных тем ее обсуждений с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стало наращивание Россией своих войск у границ Украины. "Мы живем во времена, преисполненные вызовами. Передвижения российских войск вблизи Украины должны вызывать у нас беспокойство как за саму Украину, так и за нашу безопасность в Европе", - отметила глава германского МИДа на пресс-конференции со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО, пишет Deutsche Welle.