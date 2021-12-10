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  • Студия Postimees: безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?

Студия Postimees: безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?
13:00

юрист Алексей Димитров, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте (Латвия) ФОТО: Pm

Должен ли ЕС помочь решению проблем лиц без гражданства? Реально ли что-либо изменить?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник фракции «Зеленых» в Европарламенте, юрист Алексей Димитров из Латвии, приехавший в Таллинн для участия в международной конференции по правам неграждан, организованной евродепутатом Яной Тоом под эгидой фракции Renew Europe. Смотрите интервью в 13:00!

  • Почему в Латвии и Эстонии до сих пор так много неграждан?
  • Насколько европейские структуры готовы решать проблему безгражданства?
  • Чем ЕС может помочь негражданам? Почему нет подвижек?
  • Реально ли добиться права голоса для неграждан на европейских выборах?
  • Чем Европарламент может помочь в признании серых папортов в ОАЭ, Египте, Индии и ряде других стран?

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