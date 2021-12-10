Студия Postimees: безгражданство в Эстонии и Латвии – это навсегда?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник фракции «Зеленых» в Европарламенте, юрист Алексей Димитров из Латвии, приехавший в Таллинн для участия в международной конференции по правам неграждан, организованной евродепутатом Яной Тоом под эгидой фракции Renew Europe. Смотрите интервью в 13:00!