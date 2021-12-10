«Танец Дели»: как выжить внутри вселенской боли

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Слишком легко и просто вместить впечатления от спектакля в позаимствованную у Пиранделло формулу: «Шесть персонажей в поисках…»

Истины? Понтий Пилат спросил Христа: «Что есть истина?» - и ответа не получил; возможно, не потому что собеседник не имел ответа, а потому, что этот вопрос предельно интимный, вопрошающий вкладывает в него весь свой личный опыт и все сомнения – а что ты ему ответишь, если ваши личные опыты и убеждения не совпадают?

В поисках смысла жизни? Да мы его все время ищем, хотя часто не задумываемся об этом; смею предположить, что важен здесь процесс поиска, а не результат (достижим ли он, отдельная проблема). Сводя спектакль – а он очень гармоничен и обращен как к нашему ratio, так и к нашей совести (говорю о тех и для тех, у кого она есть) – к этим двум формулировкам, означает сделать размытым, расплывчатым и очень неточным то, что хотели нам сказать Иван Вырыпаев, Филипп Лось и вся команда, работавшая над постановкой. А уж в этом упрекнуть театр никак нельзя!