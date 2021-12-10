Цены на нефть продолжают снижаться

Трейдеры оценивают прогнозы спроса на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на экономику, пишет Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:07 в пятницу составляет $74,2 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,4 (1,9%) - до $74,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,76 за баррель, что на $0,18 (0,25%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,42 (2%) и составила $70,94 за баррель.

Ряд стран начали вводить новые ограничения в связи с увеличением числа заражений.

Власти Великобритании ранее на этой неделе велели компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

На рынке также сохраняются опасения по поводу экономики КНР на фоне проблем крупных застройщиков страны.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с "C". Кроме того, агентство присвоило крупному застройщику страны China Evergrande рейтинг "ограниченный дефолт".

Тем временем доклад министерства энергетики США, опубликованный ранее на этой неделе, показал менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырья в стране.

Как сообщило в среду Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижение на 1,52 млн баррелей.