Покупатели недвижимости доведены до предела

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков сказал, что хотя общий объем остатка сбережений достаточно высок, и банки с удовольствием выдают кредиты, однако взлетевшие за год более чем на десять процентов цены на квартиры становятся людям просто не по карману.

«Предложений на рынке слишком мало, но переоцененные квартиры могут ждать новых владельцев еще пару месяцев. При этом примечательно то обстоятельство, что, к примеру, снижение цены выставленной на продажу за сто тысяч евро квартиры на пару тысяч сразу же привлекает к ней внимание целой толпы покупателей», – сказал он.