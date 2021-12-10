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  • Скандал вокруг мочевых пузырей: на самом деле, никаких извращений?

Скандал вокруг мочевых пузырей: на самом деле, никаких извращений?

Kuuuurija vene keeles Jüri Kamenik ФОТО: Pilt videost

Неделю назад Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог.

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В частности преподаватель Таллиннского университета Юри Каменик будто бы в течение нескольких лет проводил в научных целях исследования, в ходе которых участники подвергались сексуальной эксплуатации. При этом ни один эстонский вуз не знал о таком исследовании.

Испытуемый должен был выпить 2 литра воды и ждать, пока ему не захочется в туалет. Во время мочеиспускания Каменик якобы в интересах науки прикасался к пенисам подопытных.

Теперь Каменик хочет оправдаться.

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