Премии руководителям Больничной кассы в последний раз обошлись государству в сумму, превышающую 100 000 евро и скоро станет ясно, какую доплату ждать в этом году, поскольку в декабре закончится очередной отчетный период, но уже сейчас понятно, что претензии Госконтроля или неудавшаяся вакцинация солидных премий не достойна, пишет Postimees .

Как это положено летом, и в этом году всем члена правления Больничной кассы выдали плату по результативности в размере трех месячных окладов — как и в прошлом году. Платы правлению определяет руководимый министром здоровья и труда Танелем Кийком (Центристская партия) совет, который оценивает для этого выполнение карты результативности и учитывает предложения комитета аудита. По словам руководителя комитета аудита Больничной кассы Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), аудит карты результативности исполнительных руководителей не составляет и не утверждает, это делает совет. В 2020 году карту результативности выполнили на 95,7 процента. Четверть от максимально возможной премии откусило то, что жительницы Эстонии не проявили активность в скрининговых исследованиях рака шейки матки и груди, а маленьких детей вакцинировали меньше ожидаемого. Также не сократилось количество смертей от инсультов, хотя для лечения этого заболевания были выделены дополнительные средства.