Новые условия договоров купли-продажи недвижимости могут пошатнуть рынок
Из-за непредсказуемого роста цен на строительство некоторые застройщики начали продавать квартиры по так называемой открытой цене, сообщает LVM Kinnisvara.
Из-за непредсказуемого роста цен на строительство некоторые застройщики начали продавать квартиры по так называемой открытой цене, сообщает LVM Kinnisvara.
«По сути, это договоренность о том, что покупатель согласен на подорожание квартиры, то есть на увеличение ее окончательной цены к окончанию, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - При нынешних темпах роста цен никто точно не знает, какова будет окончательная цена здания, которое начнут строить сегодня. За несколько месяцев цены на строительство увеличились примерно на четверть».
По словам Саксинга, сегодня никто не может обещать конкретную цену завершенного проекта, не принимая на себя больших рисков - ни производитель стройматериалов строительной фирме, ни строитель девелоперу, ни девелопер – клиенту. «Никому не нравится эта неопределенность, но будет справедливее признаться: мы в самом деле не знаем, что будет дальше: все зависит от роста цен на сырье», — признал он.
Вероятно, типичный договор с открытой ценой будет означать, что в определенных пределах увеличение стоимости строительства (например, 5%) застройщик возьмет на себя, при этом риск более значительного увеличения цены будет разделен между застройщиком и покупателем. «Эти условия не могут не пошатнуть рынок, но первые такие договоры на сегодняшний день уже подписаны», — добавил Саксинг.
Хотя договор с фиксированной ценой безопаснее и удобнее для покупателя, он также может быть признаком опасности в связи с быстрым ростом цен на строительство. «Если вы покупаете квартиру в доме, строительство которого еще не началось, и застройщик обещает фиксированную цену, это, к сожалению, означает более высокий риск того, что строительство не начнется вообще, — подчеркнул Саксинг. - Уже есть ряд девелоперских проектов, по поводу которых еще до начала строительства ясно, что дом не может быть завершен по обещанным ценам. Обычно это может повлечь за собой отказ от договора. Деньги вместе со штрафной суммой покупателю будут возвращены, но ему придется начинать поиск квартиры с самого начала».