Новые условия договоров купли-продажи недвижимости могут пошатнуть рынок

«По сути, это договоренность о том, что покупатель согласен на подорожание квартиры, то есть на увеличение ее окончательной цены к окончанию, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - При нынешних темпах роста цен никто точно не знает, какова будет окончательная цена здания, которое начнут строить сегодня. За несколько месяцев цены на строительство увеличились примерно на четверть».

По словам Саксинга, сегодня никто не может обещать конкретную цену завершенного проекта, не принимая на себя больших рисков - ни производитель стройматериалов строительной фирме, ни строитель девелоперу, ни девелопер – клиенту. «Никому не нравится эта неопределенность, но будет справедливее признаться: мы в самом деле не знаем, что будет дальше: все зависит от роста цен на сырье», — признал он.

Вероятно, типичный договор с открытой ценой будет означать, что в определенных пределах увеличение стоимости строительства (например, 5%) застройщик возьмет на себя, при этом риск более значительного увеличения цены будет разделен между застройщиком и покупателем. «Эти условия не могут не пошатнуть рынок, но первые такие договоры на сегодняшний день уже подписаны», — добавил Саксинг.