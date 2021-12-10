За сутки в Эстонии прибавилось 592 зараженных, семеро скончались

Среди новых заразившихся 394 человек не были вакцинированы, а 198 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 10 декабря в больницах находится 262 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 177 человека, из которых 148 человек (84%) не были вакцинированы, у 29 человек (16%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни. Скончались семь человек с коронавирусом, пятеро из которых не были привиты: 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, двое 82-летних мужчин, 85-летняя женщина, 91-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За сутки ввели 6959 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 573 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 213 291 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.