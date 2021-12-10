За сутки в Эстонии прибавилось 592 зараженных, семеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6727 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 592. Скончались семь человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6727 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 592. Скончались семь человек.
Среди новых заразившихся 394 человек не были вакцинированы, а 198 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 10 декабря в больницах находится 262 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 177 человека, из которых 148 человек (84%) не были вакцинированы, у 29 человек (16%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни. Скончались семь человек с коронавирусом, пятеро из которых не были привиты: 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, двое 82-летних мужчин, 85-летняя женщина, 91-летняя женщина и 92-летняя женщина.
За сутки ввели 6959 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 573 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 213 291 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).