Гостендер на поставку услуги Mobiil-ID провалился

В RIA сообщили, что ведомство работает над решением, которое обеспечит доступность услуги Mobiil-ID после того, как 30 июня 2021 года закончится срок действия договора с ее нынешним поставщиком.

PPA и RIA начали готовить новый тендер по Mobiil-ID в январе 2020 года. Ведомства были заинтересованы в новом варианте данной услуги, при котором она оказывалась бы посредством мобильного телефона, но без привязки к SIM-карте. После первичного отбора участников в итоговый тур конкурса пригласили нынешнего поставщика услуги SK ID Solutions AS, а также компанию Belgian Mobile ID. В итоге единственное окончательное предложение на конкурс поступило от Belgian Mobile ID.

В RIA пояснили, что несмотря на предварительные переговоры, поступившее от бельгийской фирмы предложение не соответствовало ожиданиям заказчика и превысило предусмотренный бюджет. В связи с этим оно было отклонено конкурсной комиссией.

В полиции отметили, что все ранее выданные Mobiil-ID будут работать и после 30 июня до окончания их пятилетнего срока действия, позволяя пользоваться различными электронными услугами.