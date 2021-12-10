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Фото ⟩ В Меривялья продается дом с классическим видом на Таллинн

ФОТО: KV.EE

На одной из улиц Меривялья, где из окон домов открываются виды на "коробку таллиннских пряных килек", продается замечательный дом, пишет Kodustiil. 

Внесенная в Регистр строений нетто-площадь построенного на участке размером 1471 м2 дома составляет 268,4 м2. Первоначальные документы на дом датируются 1938 годом, однако в Регистре строений дата постройки иная - 1961 год.

ФОТО: KV.EE

В доме есть полноценный подвал, два жилых этажа и чердак. При желании можно построить мансардный этаж, чтобы получить еще более роскошный вид на панораму Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Дом используется двумя семьями, а это значит, что кухни и ванные комнаты находятся на обоих этажах. В доме шесть комнат, две кухни, два туалета и ванная, а также отдельная баня на дровах в подвале дома. В доме также есть два отдельных входа.

ФОТО: KV.EE

В доме установлен котел центрального отопления на твердом топливе, который нагревает как воду для бытового потребления, так и радиаторы. Также на ухоженной территории расположены дровяной сарай и гараж.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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