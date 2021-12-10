Фото ⟩ В Меривялья продается дом с классическим видом на Таллинн
На одной из улиц Меривялья, где из окон домов открываются виды на "коробку таллиннских пряных килек", продается замечательный дом, пишет Kodustiil.
На одной из улиц Меривялья, где из окон домов открываются виды на "коробку таллиннских пряных килек", продается замечательный дом, пишет Kodustiil.
Внесенная в Регистр строений нетто-площадь построенного на участке размером 1471 м2 дома составляет 268,4 м2. Первоначальные документы на дом датируются 1938 годом, однако в Регистре строений дата постройки иная - 1961 год.
В доме есть полноценный подвал, два жилых этажа и чердак. При желании можно построить мансардный этаж, чтобы получить еще более роскошный вид на панораму Таллинна.
Дом используется двумя семьями, а это значит, что кухни и ванные комнаты находятся на обоих этажах. В доме шесть комнат, две кухни, два туалета и ванная, а также отдельная баня на дровах в подвале дома. В доме также есть два отдельных входа.
В доме установлен котел центрального отопления на твердом топливе, который нагревает как воду для бытового потребления, так и радиаторы. Также на ухоженной территории расположены дровяной сарай и гараж.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.