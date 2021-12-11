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Лицо недели ⟩ Двойной тариф работяги Мартина Репинского

Когда-то Репинский продал эту "Audi" Репинский, указав в объявлении, что это "автомобиль любви". Таксистом в столице он работает на "Škoda". ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мартин Репинский и прежде попадавший на страницы СМИ благодаря своим неординарным поступкам, на сей раз стал героем хроники новостей, совместив основную работу с побочной. Пару недель назад он признался журналистам, что в свободное от парламента время подрабатывает таксистом, чтобы быть поближе к обычному народу. Но оказалось, что пообщаться с народным избранником по двойному тарифу можно было и в тот момент, когда тот де юре должен был решать глобальные государственные вопросы — находиться на заседании парламента.

С чем ассоциируется депутат Рийгикогу Мартин Репинский у населения страны? Во-первых, конечно, с козьей фермой, которой он управлял вместе с первой женой и откуда начался его стремительный забег по карьерной лестнице. С фермой, кстати, не все было гладко. Второе, что приходит на ум — женитьба и громкий развод с Сирет Котка: драка с другим депутатом Дмитрием Дмитриевым, красивая свадьба с венчанием в православном храме, рождение сына и… Сирет рассказывала СМИ, как тяжело переживала развод, многие помнят продажу свадебного платья и семейного гнездышка. И, конечно, третье — плакаты, установленные в уездной столице с признаниями любимой Катюшечке.

Четвертым пунктом послужного списка, конечно, станет работа в такси. И кто бы упрекнул депутата парламента, не брезгающего простой работой и реальной возможностью пообщаться с людьми: узнать, как они на самом деле живут, что их беспокоит и чего они ждут от государства? Но упрекнуть все же есть за что, поскольку ставить социальные и прибыльные эксперименты было бы неплохо не в тот момент, когда счетчик считает отработанное на основной работе время. В этот раз тариф для налогоплательщика оказался слишком завышенным, а прогул на основной работе ему явно никто не зачтет.

Заметьте, мы ничего не говорим о том, что депутат, имеющий зарплату под пять тысяч евро, никак не может наесться и ищет возможность подзаработать еще. Известно же, что с 1 декабря Репинский потерял в Ида-Вирумаа халтурку на 800 евро брутто, поскольку по результатам проигранных выборов и коалиционных переговоров он лишился места в совете йыхвиской очистной станции. Наоборот, мы говорим о том, что в такси депутат честно зарабатывает дополнительную копеечку, а не добирает потерянное на взятках, не заставляет госучреждения оплачивать свои личные счета и не запускает путаные схемы с целью получения относительно законной прибыли. Но крайне нехорошо, что в тот день народный избранник дважды снял деньги с народа: отдельно взятые налогоплательщики оплатили дорогу и весь народ заплатил ему за не сделанную в парламенте работу. И кому тогда служит госслужащий или все происходит ровно наоборот?

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