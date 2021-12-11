Лицо недели ⟩ Двойной тариф работяги Мартина Репинского
Мартин Репинский и прежде попадавший на страницы СМИ благодаря своим неординарным поступкам, на сей раз стал героем хроники новостей, совместив основную работу с побочной. Пару недель назад он признался журналистам, что в свободное от парламента время подрабатывает таксистом, чтобы быть поближе к обычному народу. Но оказалось, что пообщаться с народным избранником по двойному тарифу можно было и в тот момент, когда тот де юре должен был решать глобальные государственные вопросы — находиться на заседании парламента.