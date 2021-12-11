Лицо недели ⟩ Двойной тариф работяги Мартина Репинского

С чем ассоциируется депутат Рийгикогу Мартин Репинский у населения страны? Во-первых, конечно, с козьей фермой, которой он управлял вместе с первой женой и откуда начался его стремительный забег по карьерной лестнице. С фермой, кстати, не все было гладко. Второе, что приходит на ум — женитьба и громкий развод с Сирет Котка: драка с другим депутатом Дмитрием Дмитриевым, красивая свадьба с венчанием в православном храме, рождение сына и… Сирет рассказывала СМИ, как тяжело переживала развод, многие помнят продажу свадебного платья и семейного гнездышка. И, конечно, третье — плакаты, установленные в уездной столице с признаниями любимой Катюшечке.

Четвертым пунктом послужного списка, конечно, станет работа в такси. И кто бы упрекнул депутата парламента, не брезгающего простой работой и реальной возможностью пообщаться с людьми: узнать, как они на самом деле живут, что их беспокоит и чего они ждут от государства? Но упрекнуть все же есть за что, поскольку ставить социальные и прибыльные эксперименты было бы неплохо не в тот момент, когда счетчик считает отработанное на основной работе время. В этот раз тариф для налогоплательщика оказался слишком завышенным, а прогул на основной работе ему явно никто не зачтет.