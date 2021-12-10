Эксперт: в ближайшие годы на рынке недвижимости наступит более стабильный и спокойный период
Можно сказать, что рынок недвижимости пережил коронакризис и сейчас является более чем активным. В ноябре в Эстонии ежедневно переходило из рук в руки почти 90 квартир, то есть за месяц было совершено почти 2700 сделок купли-продажи - это самое большое количество сделок с квартирами за один месяц в течение последние пять лет. О ситуации на рынке недвижимости рассуждает руководитель по обслуживанию частных клиентов SEB Айво Ренсер.