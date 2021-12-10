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  • Эксперт: в ближайшие годы на рынке недвижимости наступит более стабильный и спокойный период

Эксперт: в ближайшие годы на рынке недвижимости наступит более стабильный и спокойный период

ФОТО: Вера Копти.

Можно сказать, что рынок недвижимости пережил коронакризис и сейчас является более чем активным. В ноябре в Эстонии ежедневно переходило из рук в руки почти 90 квартир, то есть за месяц было совершено почти 2700 сделок купли-продажи - это самое большое количество сделок с квартирами за один месяц в течение последние пять лет. О ситуации на рынке недвижимости рассуждает руководитель по обслуживанию частных клиентов SEB Айво Ренсер. 

В то время как в 2019 году в Эстонии было совершено 23 200 сделок с квартирной собственностью, в 2020 году их количество снизилось до 21 900 из-за начавшегося коронакризиса. В этом году за 11 месяцев было продано больше квартир, чем за весь прошлый год.

Восстановление рынка недвижимости в этом году было вызвано несколькими факторами. Многие семьи отложили решение о покупке недвижимости в начале пандемии, но сегодняшнее уменьшение безработицы, рост заработной платы в нескольких секторах и увеличение сбережений снова вселили в них уверенность.

Люди, которые осенью получили выплаты по II пенсионной ступени и решили внести часть первоначального взноса, необходимого для получения жилищного кредита, за счет своих пенсионных накоплений, также присоединились к рынку. Увеличилось и количество инвесторов в недвижимость.

Самая оживленная пора на рынке недвижимости пришлась на осень. Согласно статистике Земельного департамента, в сентябре и октябре было продано около 2500 и 2600 квартир соответственно, а в ноябре сделки купли-продажи были совершены почти с 2 700 квартирами. Всего в этом году ожидается около 27 тысяч сделок купли-продажи квартир.

Активность рынка недвижимости повлияла и на рынок жилищного кредитования. По состоянию на конец ноября этого года SEB помог почти 5300 семьям купить или отремонтировать свое жилье, что на 35% больше, чем в прошлом году. То есть за один рабочий день мы выдаем около 20 жилищных кредитов.

Три четверти жилищ не обременены кредитом

В Эстонии почти 740 000 единиц жилья и чуть более 167 000 жилищных кредитов под залог недвижимости. Таким образом, всего около четверти домов приобретено за счет жилищного кредита, остальные – кредитом не обременены.

За первые десять месяцев этого года количество действующих договоров жилищного кредита увеличилось почти на 400, а на конец октября количество жилищных кредитов под залог недвижимости в Эстонии составляет 167 471.

Где покупают недвижимость?

Анализ количества сделок с недвижимостью за последние пять лет показывает, что, вопреки распространенному мнению, недвижимость покупается не только в Тарту или Таллинне. Статистика показывает, что рынок недвижимости становится более активным и за пределами крупных городов.

Если в 2017 году 55% ​​всех сделок с квартирами в Эстонии было совершено в Харьюмаа, то за первые 11 месяцев этого года количество сделок в Харьюмаа уменьшилось и составило 53% от всех сделок с квартирами. Количество сделок в Таллинне также уменьшилось и впервые за пять лет составляет всего 40% от всех сделок.

В то же время доля сделок увеличилась в Тартумаа и Ида-Вирумаа. В этих уездах за 11 месяцев этого года было совершено больше сделок, чем в целом за предыдущий год, что составляет 14% и 11% всех заключенных в Эстонии договоров соответственно.

В других уездах количество сделок стабильно в течение многих лет. Например, 6% всех сделок на рынке недвижимости совершается в Пярнуском уезде, 4% - в Ляэне-Вируском уезде и 2% - в уездах Ярвамаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа.

Цены на недвижимость и зарплаты резко выросли

За последние 12 месяцев строительство многоквартирных домов стало дороже, то есть цены на строительство выросли за год почти на 20%. Если посмотреть на изменение цен на строительство за последние пять лет, рост составил около 25%. Таким образом, почти 80% роста цен за последние пять лет произошло в этом году.

Конечно, выросла и средняя продажная цена квадратного метра квартир. За пять лет она выросла на 37%, а в III квартале этого года средний квадратный метр стоил 1512 евро.

Рост цен на недвижимость синхронизируется с ростом доходов населения Эстонии. Рост заработной платы за последние пять лет составил 36%. В III квартале средняя брутто-зарплата составила 1553 евро.

Если в Эстонии средняя брутто-месячная зарплата превышает среднюю цену квадратного метра квартиры, то в Таллинне это не так, и зарплата более чем на 600 евро меньше.

Цена квадратного метра квартирной собственности в столице за последние пять лет выросла на 34%, достигнув в III квартале среднего ценового уровня в 2362 евро за квадратный метр. В то же время месячная брутто-зарплата увеличилась на 31% и в III квартале достигла в среднем 1746 евро.

Демографические изменения влияют на рынок недвижимости

В настоящее время половина жилищных кредитов выдается людям в возрасте 26-35 лет. По данным Департамента статистики Эстонии, в этом году в этой возрастной группе будет более 183 000 человек. Однако население Эстонии быстро стареет, и через пять лет эта возрастная группа сократится на одну пятую.

Поэтому в ближайшие годы на рынке недвижимости наступит более стабильный и спокойный период для покупателей. В то же время энергоэффективность объекта станет для покупателей все более важной, поэтому ожидается, что финансовые решения станут приниматься в пользу более энергоэффективных объектов.

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