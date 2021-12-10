Картина дня: ледяной дождь, рост цен и обстановка на рынке недвижимости

Блог 〉 Ледяной дождь в Эстонии: дороги превращаются в каток

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу из-за опасности гололедицы лучше по возможности избегать поездок. Читать далее...

В магазинах подорожает все, а особенно - самые дешевые продукты

По словам производителей, из-за роста цен на электроэнергию и газ невозможно, чтобы цены на производимые ими товары оставались на том же уровне, что и несколько месяцев назад. Продукция многих компаний уже подорожала, но в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен. Читать далее...

Продавцы электроэнергии дают советы по экономии: LED-лампы, солнечные батареи, умные стиральные машины

На улице холодно, а электричество - чудовищно дорогое. Поэтому Postimees спросил у продавцов электроэнергии совета о том, как бытовые потребители могли бы организовать свою жизнь так, чтобы и в комнате было тепло, и денег хватало на что-то еще помимо отопления. Читать далее...

Ансип: на данном этапе ограничения больше не оказывают прямого влияния

Бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) в эфире радиостанции Kuku раскритиковал организацию вакцинации, из-за которой, по его мнению, ограничения были строже, чем того требовала ситуация. Читать далее...

Скандал вокруг мочевых пузырей: на самом деле, никаких извращений?

Неделю назад Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог. Читать далее...

Покупатели недвижимости доведены до предела

На фоне недостатка предложений цены на таллиннские квартиры взлетели настолько высоко, что покупатели уже начинают отказываться от сделок в надежде на то, что резкий всплеск цен на рынке вскоре уляжется. Читать далее...

Новые условия договоров купли-продажи недвижимости могут пошатнуть рынок

Из-за непредсказуемого роста цен на строительство некоторые застройщики начали продавать квартиры по так называемой открытой цене, сообщает LVM Kinnisvara. Читать далее...

Карис: все союзники должны работать вместе, чтобы изменить поведение России

Президент Эстонии Алар Карис высказался за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по Североатлантическому альянсу, сообщила пресс-служба главы государства. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 592 зараженных, семеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6727 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 592. Скончались семь человек. Читать далее...

EMA рекомендует вводить бустерную дозу вакцины через три месяца после вакцинации

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что безопасно и эффективно вводить бустерные дозы вакцины от Covid-19 уже через три месяца после первичной вакцинации, по сравнению с предыдущими инструкциями, которые рекомендовали прививки через шесть месяцев. Читать далее...

Руководство Больничной кассы получит солидные премии, несмотря на провал плана вакцинации