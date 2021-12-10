Картина дня: ледяной дождь, рост цен и обстановка на рынке недвижимости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 декабря.
Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу из-за опасности гололедицы лучше по возможности избегать поездок. Читать далее...
По словам производителей, из-за роста цен на электроэнергию и газ невозможно, чтобы цены на производимые ими товары оставались на том же уровне, что и несколько месяцев назад. Продукция многих компаний уже подорожала, но в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост цен. Читать далее...
На улице холодно, а электричество - чудовищно дорогое. Поэтому Postimees спросил у продавцов электроэнергии совета о том, как бытовые потребители могли бы организовать свою жизнь так, чтобы и в комнате было тепло, и денег хватало на что-то еще помимо отопления. Читать далее...
Бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Андрус Ансип (Партия реформ) в эфире радиостанции Kuku раскритиковал организацию вакцинации, из-за которой, по его мнению, ограничения были строже, чем того требовала ситуация. Читать далее...
Неделю назад Postimees писал о подозрительных исследованиях мочевого пузыря, которые якобы проводил известный эстонский метеоролог. Читать далее...
На фоне недостатка предложений цены на таллиннские квартиры взлетели настолько высоко, что покупатели уже начинают отказываться от сделок в надежде на то, что резкий всплеск цен на рынке вскоре уляжется. Читать далее...
Из-за непредсказуемого роста цен на строительство некоторые застройщики начали продавать квартиры по так называемой открытой цене, сообщает LVM Kinnisvara. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис высказался за обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по Североатлантическому альянсу, сообщила пресс-служба главы государства. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6727 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 592. Скончались семь человек. Читать далее...
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что безопасно и эффективно вводить бустерные дозы вакцины от Covid-19 уже через три месяца после первичной вакцинации, по сравнению с предыдущими инструкциями, которые рекомендовали прививки через шесть месяцев. Читать далее...
Премии руководителям Больничной кассы в последний раз обошлись государству в сумму, превышающую 100 000 евро и скоро станет ясно, какую доплату ждать в этом году, поскольку в декабре закончится очередной отчетный период, но уже сейчас понятно, что претензии Госконтроля или неудавшаяся вакцинация солидных премий не достойна. Читать далее...