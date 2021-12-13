Из семейного насилия к собственному бизнесу: «Я смогла, получится и у остальных»

Для подписчиков

Она основатель и руководитель бизнес-школы MOST, объединяющей шесть компаний в пяти странах и несколько онлайн-программ для обучения бизнесу. Себя она называет евангелистом непрерывного обучения на протяжении всей своей жизни. Но путь к успеху девочки из Нарвы был достаточно тернистым.

- С чего начинался MOST?

- Большинство женщин в бизнесе, которых я знаю, начали свой путь с развода. И я не исключение. Была замужем, в абьюзивных, как говорят сегодня, отношениях: муж пил, бил. Я классическая семилетняя жертва домашнего террора 24/7.

- Говорят, что как только мужчина поднимает на тебя руку, надо уходить сразу же или звонить в полицию.

- Полицию я вызывала единожды, еще в Нарве. Приехали: «А, Серега, привет». И все. Естественно, я получила еще больше. Идея обращаться в полицию из меня была выбита напрочь.

Я уходила к маме, пряталась за железной дверью, меня вынимали и доставали - когда силой, когда уговорами. Уговоры работали в том случае, когда я понимала, что мне невозможно вывести в детсад ребенка, самой не выйти на улицу, потому что муж мог сидеть сутками в машине около подъезда и караулить меня. Обеспечение жизнедеятельности – никакое. Я точно так говорю женщинам в подобной ситуации: уйди. И понимаю, что за этим стоят разные истории: кого-то пугает безденежье, есть много женщин, находящихся в полной зависимости от мужчины, особенно если есть ребенок. Бежать одной на край света? Да, есть отношения, от которых сбежишь все равно.

Мы с пятилетней дочкой случайно сбежали в Финляндию на две недели. У меня не было никого там, подруга ездила туда вахтовым методом на две недели работать мастером маникюра и предложила присоединиться к ней. В 2008 году многие наши маникюрши прилично зарабатывали в Финляндии: работали в салоне, а жили в подсобке в этом же салоне. Времени на сбор вещей не было, я схватила спортивную сумку, кинула туда две пары детских трусов и тушь, и мы поплыли в Хельсинки. Денег не было, есть было нечего. Это был мой первый опыт голода. Я покупала ребенку пару бананов, что-то готовили девчонки, и мы у них столовались. Через две недели я вернулась в Таллинн.

- О чем ты думала эти две недели?