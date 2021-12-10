Фото ⟩ «Держите дистанцию в два метра, я не хочу, чтобы вы меня заразили!»: как проходит рейд полиции
В пятницу, 10 декабря, до обеда сотрудники Департамента здоровья и полиция посетили тартуские торговые центры, рынок и несколько других занимающихся обслуживанием учреждений, чтобы проверить, соблюдается ли обязанность носить маски, а также спрашивают ли у посетителей мест общественного питания паспорт вакцины. Департамент здоровья оценил общую картину в среднем как хорошую, хотя и случались перебранки.