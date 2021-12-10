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  • «Держите дистанцию в два метра, я не хочу, чтобы вы меня заразили!»: как проходит рейд полиции

Фото ⟩ «Держите дистанцию в два метра, я не хочу, чтобы вы меня заразили!»: как проходит рейд полиции

Politsei ja terviseameti ühispatrull ФОТО: Sille Annuk

В пятницу, 10 декабря, до обеда сотрудники Департамента здоровья и полиция посетили тартуские торговые центры, рынок и несколько других занимающихся обслуживанием учреждений, чтобы проверить, соблюдается ли обязанность носить маски, а также спрашивают ли у посетителей мест общественного питания паспорт вакцины. Департамент здоровья оценил общую картину в среднем как хорошую, хотя и случались перебранки.

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Рейды проводили три группы, в каждой из которых было минимум двое полицейских и двое работников Департамента здоровья. Две бригады стартовали от полицейского отделения в торговый центр Lõunakeskus, одна — в центр города. К последней присоединились репортер и фотограф Tartu Postimees.

Еще до начала рейда чиновники провели собрание, на котором премьер-министр Кая Каллас произнесла ободряющую речь. Глава правительства отметила, что ограничения и контроль за их соблюдением дали свои плоды, поскольку большинство предприятий показали себя с образцовой стороны. Каллас также высоко оценила профессионализм и спокойствие стражей порядка. «Я не знаю, какое вы прошли обучение, но я хотела бы тоже пройти его», - сказала она.

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