Евгений Осиновский: в новом году увеличится финансирование Таллиннского зоопарка

На встрече обсуждались планы развития зоопарка в ближайшей перспективе, а также многие касающиеся бюджета вопросы. Тийт Маран дал подробный обзор формирования Таллиннского зоопарка, его положения во всемирной сети зоопарков, роли в обществе, а также проблем и задач, которыми зоопарки должны сегодня заниматься и с которыми им необходимо справляться.

Евгений Осиновский отметил, что для зоопарка в городском бюджете на следующий год предусмотрены дополнительные средства. «Инвестиции в зоопарк запланированы в сумме около 7 миллионов евро, из которых наибольшая часть пойдет на сооружение двух новых экспозиционных зон. В новом году будет построена особая экспозиционная зона с джунглями Юго-Восточной Азии, которая представит флору и фауну данного региона. Также начнется строительство Тигровой долины. Разумеется, нам еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить всем животным соответствующие условия, но положительное развитие явно происходит», - сказал он.

«Более сложно обстоят дела с оплатой труда работников. У зоопарка много разных функций, для обеспечения которых необходимы профессионализм и отдача работников. Согласно бюджету нового года, фонд оплаты труда увеличится примерно на десятую часть, что значительно больше, чем в среднем в городских учреждениях. В то же время, понятно, что в ближайшие годы мы должны приложить еще больше усилий, чтобы выровнять отставание по зарплатам в прошедшие годы. Таллиннский зоопарк, по сути, выполняет функцию национального зоопарка, поскольку подобных учреждений в Эстонии больше нет», - сказал председатель горсобрания.

В последние годы большое внимание уделялось сфере образования в области природы, поэтому Таллиннский зоопарк стал крупнейшим в столице центром такого образования. В Таллиннском зоопарке 362 вида животных, но он специализируется на определенных группах животных. Например, в Таллиннском зоопарке имеется лучшая в мире экспозиция горных козлов и баранов, значительное количество орлов и грифов, а также серьезное количество сов и журавлей. В части других групп животных выбор менее разнообразный.