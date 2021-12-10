Энергетики запросят 20 миллионов, чтобы перевести центральное отопление в Нарве на другое топливо

Министр госуправления Яак Ааб сегодня встретился в Нарве с молодежным климатическим собранием Ида-Вирумаа, а затем рассказал о плане “справедливого перехода” представителям городских властей и предприятий. По словам министра, с учетом разных фондов и частных инвестиций, Северо-Восток получит больше двух миллиардов евро за восемь лет, чтобы заменить выпадающие сектора экономики. В том числе, 20 миллионов заложено на то, чтобы перевести центральное отопление Нарвы на другое топливо.