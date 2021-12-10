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  • Энергетики запросят 20 миллионов, чтобы перевести центральное отопление в Нарве на другое топливо

Энергетики запросят 20 миллионов, чтобы перевести центральное отопление в Нарве на другое топливо

Яак Ааб и Иван Сергеев рассказывают в Нарве о "справедливом переходе". ФОТО: Николай Андреев

Министр госуправления Яак Ааб сегодня встретился в Нарве с молодежным климатическим собранием Ида-Вирумаа, а затем рассказал о плане “справедливого перехода” представителям городских властей и предприятий. По словам министра, с учетом разных фондов и частных инвестиций, Северо-Восток получит больше двух миллиардов евро за восемь лет, чтобы заменить выпадающие сектора экономики. В том числе, 20 миллионов заложено на то, чтобы перевести центральное отопление Нарвы на другое топливо.

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Выработка энергии из сланца должна завершиться, что означает невозможность использовать в нынешнем виде Балтийскую электростанцию, 11-й энергоблок которой вырабатывает электроэнергию и отапливает Нарву.

План “справедливого перехода” предусматривает пособие в 20 млн евро на перевод отопления Нарвы на другое топливо. По словам министра Яака Ааба, аналогичные пособия будет и для других городов Ида-Вирумаа, но позже и из других фондов.

Андрес Вайнола, председатель правления предприятия Enefit Power, которое объединяет сланцедобычу и нарвские электростанции, сообщил на встрече с министром, что предприятие совместно с учеными уже подготовило документы, чтобы запросить это пособие. При этом, общая сумма инвестиций в электростанцию оценивается в 120 миллионов.

Вайнола сообщил об этом в Нарве на встрече министра с представителями городских властей и предприятий. В этот же день Яак Ааб встретился с представителями молодежного климатического собрания Ида-Вирумаа, которое подготовило предложения по "справедливому переходу" от лица молодежи региона.

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