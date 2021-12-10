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"Было бы глупо думать, что война может быть ограничена одной нацией", - заявил журналисту Би-би-си высокопоставленный представитель западной разведки на условиях анонимности. По его словам, если Россия решит вторгнуться на Украину, конфликт может иметь серьезные последствия для Европы.

"Давайте не будем слепыми. Если Россия инициирует такой сценарий в отношении Украины, она также инициирует действия против членов НАТО", - заявил собеседник Би-би-си.

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Ранее на этой неделе глава штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин также предупредил, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину последствия будут такими, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

При этом уже упомянутый представитель западной разведки заявил, что на данный момент ситуация на российско-украинской границе скорее "стабильная", чем "драматическая".

Почему говорят о возможном вторжении России на Украину?

По оценкам западной разведки, Россия разместила до 100 тыс. военнослужащих недалеко от границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. Вашингтон предположил, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

На прошлой неделе немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, по словам источников издания, Россия готовит в начале 2022 года.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешанной на идеологии. Россия последовательно отрицает планы вторжения на Украину.

Ранее на этой недель президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовые видеопереговоры, на которых также обсуждался вопрос военной угрозы со стороны России.

По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, США и НАТО ясно дали понять, что хотят диалога с Россией, чтобы избежать конфликта, и виртуальная встреча президента Байдена с президентом Путиным говорит о том, что Москва тоже настроена конструктивно.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден ФОТО: Reuters

Однако требования, которые Москва выдвигает к Киеву и НАТО, серьезно затрудняют дипломатию.

Так, Россия хочет гарантий, что Украине никогда не разрешат вступить в НАТО, на территории Украины у НАТО не будет постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не будут происходить военные учения стран альянса.