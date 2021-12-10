Фото ⟩ На шоссе столкнулись легковушка и грузовик: движение перекрыто

Спасательная команда Аравете предупредила всех передвигающихся по шоссе Пярну-Раквере, что в связи с ДТП шоссе закрыто и движение перенаправлено через Аравете. По данным портала tarktee.ee, на шоссе возникла пробка.

Пресс-секретарь полиции сказал Järva Teataja, что произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Никто не пострадал, но для выяснения обстоятельств случившегося на место была вызвана полиция. Также потребуется некоторое время, чтобы убрать с дороги последствия ДТП и сделать шоссе вновь пригодным для движения.

На дорогах опасно

Транспортный департамент предупреждает, что в пятницу на дорогах скользко, и рекомендует придерживаться соответствующей погодным условиям скорости.

По прогнозу, вечером и в ночь на субботу кратковременные осадки продолжатся по всей Эстонии. Температура на поверхности дорог останется минусовой, выпадающие на замерзшие поверхности осадки могут привести к появлению гололедицы.