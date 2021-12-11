За сутки выявлено 456 инфицированных коронавирусом, три человека скончались

Среди новых заразившихся 302 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 декабря в больницах находится 267 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 183 человек, из которых 154 человека (64%) не были вакцинированы, у 29 человек (16%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Скончались три человека, инфицированных коронавирусом: 74-летняя женщина, 75-летняя женщина и 87-летний мужчина.

За сутки ввели 7722 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 657 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 218 768 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.