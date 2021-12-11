За сутки выявлено 456 инфицированных коронавирусом, три человека скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5583 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 456.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5583 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 456.
Среди новых заразившихся 302 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 11 декабря в больницах находится 267 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 183 человек, из которых 154 человека (64%) не были вакцинированы, у 29 человек (16%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни. Скончались три человека, инфицированных коронавирусом: 74-летняя женщина, 75-летняя женщина и 87-летний мужчина.
За сутки ввели 7722 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 657 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 218 768 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,2%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).