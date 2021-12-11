Галерея: в Мяннипарке установили симпатичные аттракционы
Начавшаяся весной реконструкция Мяннипарка в столичном районе Мустамяэ подошла к концу, установлены и забавные аттракционы в виде животных.
Начавшаяся весной реконструкция Мяннипарка в столичном районе Мустамяэ подошла к концу, установлены и забавные аттракционы в виде животных.
Реконструкция Мяннипарка в Мустамяэ началась в апреле. Были заменены детские площадки и парковое оборудование, построена большая многофункциональная спортивная площадка, на которой зимой разместится каток площадью 840 квадратных метров, а также посажены цветы и кустарники.
«Воплощенные в жизнь результаты этой долгожданной реконструкции скоро можно будет потрогать и испытать на собственном опыте. Вид дорожек напоминает муравьиные тропы, а на игровых площадках используются элементы, знакомящие с флорой и фауной. В парке будет еще комфортнее и уютнее детям, родителям, бабушкам и дедушкам, спортсменам и отдыхающим. Абсолютно убежден, что результат получится достойный, и каждый найдет там себе занятие по душе», — сказал весной старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Конкурс проектов реконструкции Мяннипарка в 2018 году проходил в два этапа. Лучшими из одиннадцати представленных работ стали: проект фирмы OÜ Lootusprojekt (Керсти Лоотус, Кадри Уусен, Лийви Мяэкаллас, Киур Лоотус, Сийм Лоотус) и OÜ Positive Pinnavorm (Лидия Зарудная).
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