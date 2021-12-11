Галерея: в Мяннипарке установили симпатичные аттракционы

Реконструкция Мяннипарка в Мустамяэ началась в апреле. Были заменены детские площадки и парковое оборудование, построена большая многофункциональная спортивная площадка, на которой зимой разместится каток площадью 840 квадратных метров, а также посажены цветы и кустарники.

«Воплощенные в жизнь результаты этой долгожданной реконструкции скоро можно будет потрогать и испытать на собственном опыте. Вид дорожек напоминает муравьиные тропы, а на игровых площадках используются элементы, знакомящие с флорой и фауной. В парке будет еще комфортнее и уютнее детям, родителям, бабушкам и дедушкам, спортсменам и отдыхающим. Абсолютно убежден, что результат получится достойный, и каждый найдет там себе занятие по душе», — сказал весной старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.