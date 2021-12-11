Смерть молодого человека дала возможность жить шести другим
В латвийской Клинической университетской больнице имени П. Страдиня осуществлена пересадка шести органов. Это стало уникальным событием для латвийской медицины. Смерть молодого человека дала возможность жить шести другим. Сочувствие и отзывчивость близких умершего человека позволили достигнуть небывало высокого уровня согласия - 70% родственников дали согласие на трансплантацию органов, так как желание самого скончавшегося не было утверждено в регистре, сообщает Латвийское телевидение.