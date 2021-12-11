Фото ⟩ Солидный бревенчатый дом с полной меблировкой ждет покупателя

В этом чудесном доме до недавнего времени находилась популярная не только в волости Козе корчма Siniallika, которая сейчас закрыта. Но, как сказано в объявлении, дом легко можно превратить в жилой. На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома, построенного в 2008 году, расположено большое открытое пространство с уютным камином и барной стойкой.

ФОТО: KV.EE

Кроме того, на первом этаже есть кухня, раздевалка для персонала, санузел, а также два отдельных туалета. На втором этаже находятся большой конференц-зал и учебное помещение и еще один туалет.

ФОТО: KV.EE

Вода поступает из собственной скважины, однако канализация - локальная. Планировку просторного и светлого дома можно изменить. Кстати, дом продается со всей обстановкой! Помимо дома площадью 242,1 м2 на территории расположена красивая летняя кухня.

ФОТО: KV.EE