Дизайн: назван цвет 2022 года
Новый оттенок синего цвета с названием Very Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone.
Новый оттенок синего цвета с названием Very Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone.
Институт цвета Pantone, устанавливающий широко признанные в мире стандарты цвета, указывает, что цвет объединяет традиционную «устойчивость» синего цвета с «энергией и увлечением» красного цвета.
«Так как мы движемся к небывалым ранее переменам в мире, выбор Pantone 17-3938 Very Peri дает новую перспективу и видение заслуживающего доверия и излюбленного семейства синего цвета, — сказала исполнительный директор института Леатрис Эйсман, - Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамику, поощряющие творческое самовыражение».
Впервые для цвета года в этом году бренд решил создать новый тон, которого еще не было в каталоге цветов.
Pantone выбирает цвет года с 2000 года.