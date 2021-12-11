Дизайн: назван цвет 2022 года

Институт цвета Pantone, устанавливающий широко признанные в мире стандарты цвета, указывает, что цвет объединяет традиционную «устойчивость» синего цвета с «энергией и увлечением» красного цвета.

«Так как мы движемся к небывалым ранее переменам в мире, выбор Pantone 17-3938 Very Peri дает новую перспективу и видение заслуживающего доверия и излюбленного семейства синего цвета, — сказала исполнительный директор института Леатрис Эйсман, - Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамику, поощряющие творческое самовыражение».

Впервые для цвета года в этом году бренд решил создать новый тон, которого еще не было в каталоге цветов.

"Pantone 17-3938 Very Peri - символ духа времени и переходного периода, который переживает человечество", - пояснил бренд.