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Дизайн: назван цвет 2022 года

ФОТО: pantone.com

Новый оттенок синего цвета с названием Very Peri станет цветом 2022 года, сообщил Институт цвета Pantone. 

Институт цвета Pantone, устанавливающий широко признанные в мире стандарты цвета, указывает, что цвет объединяет традиционную «устойчивость» синего цвета с «энергией и увлечением» красного цвета.

«Так как мы движемся к небывалым ранее переменам в мире, выбор Pantone 17-3938 Very Peri дает новую перспективу и видение заслуживающего доверия и излюбленного семейства синего цвета, — сказала исполнительный директор института Леатрис Эйсман, - Very Peri, сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного, демонстрирует жизнерадостность и динамику, поощряющие творческое самовыражение».

Впервые для цвета года в этом году бренд решил создать новый тон, которого еще не было в каталоге цветов.

"Pantone 17-3938 Very Peri - символ духа времени и переходного периода, который переживает человечество", - пояснил бренд.

Pantone выбирает цвет года с 2000 года.

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