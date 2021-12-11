Картина дня: трагедия в Виймси, крафтовая пивоварня и депутат-таксист

Цепочку ошибок, которая привела к порче вакцины, компенсирует государство

Правительство решило компенсировать Больничной кассе ущерб, причиненный поломкой холодильной камеры Департамента здоровья, в размере почти 3,4 миллиона евро. За этим решением стоит, помимо прочего, желание избежать перекрестных претензий между государственными органами. Читать далее...

За сутки выявлено 456 инфицированных коронавирусом, три человека скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5583 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 456. Среди новых заразившихся 302 человек не были вакцинированы, а 154 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...

Темная сторона идиллии: семейная ссора в Виймси закончилась трагедией

В последние годы за, казалось бы, идиллическим фасадом семейной жизни скрывалось частое употребление алкоголя. В гости больше не приходили даже друзья, утро в доме начиналось с пива. Жизнь продолжалась через пень-колоду, пока муж не убил свою жену. Читать далее...

На пост лидера соцдемов рвутся старые конкуренты

Избирательная кампания за пост лидера Социал-демократической партии началась на этой неделе, когда свои кандидатуры официально выдвинули члены Рийгикогу Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс. Они баллотировались и два года назад. Тогда из них двоих более успешно выступил Ляэнеметс, вышедший во второй тур, но в итоге был выбран третий кандидат - Индрек Саар. Читать далее...

Нарушители могут вздохнуть спокойно? Волости не хотят ставить камеры контроля скорости

Хотя Рийгикогу на этой неделе одобрил предоставление городам и волостям права на установку камер контроля скорости, самоуправления не стремятся воспользоватьс этим правом: так, ни одно самоуправление Пярнуского уезда сейчас не хочет устанавливать у себя камеры контроля скорости стоимостью около 70 000 евро. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Двойной тариф работяги Мартина Репинского

Мартин Репинский, и прежде попадавший на страницы СМИ благодаря своим неординарным поступкам, на сей раз стал героем хроники новостей, совместив основную работу с побочной. Пару недель назад он признался журналистам, что в свободное от парламента время подрабатывает таксистом, чтобы быть поближе к обычному народу. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Электроэнергия как предмет роскоши

Рост цен на энергоносители под конец года, кажется, грозит оставить на втором плане даже коронавирусную статистику: население все меньше интересует, сколько человек попало в больницу и сдало положительный тест, и все больше - очередные ценовые рекорды на энергетической бирже и сравнение ежемесячных счетов за коммунальные услуги. Читать далее...

Обратите внимание! Через SMS распространяется опасная для смартфонов программа

Мобильный оператор Elisa предупреждает пользователей о том, что в последнее время по всему миру распространяется смартфонный вирус Flubot, который может в ближайшее время попасть и в Эстонию. Эта вредоносная программа распространяется через SMS. Читать далее...

К ледяному дождю на сей раз подготовились лучше

Если в начале года внезапный ледяной дождь на улицах привел к множеству переломов и разбитых машин, то на этот раз редкое погодное явление учли заблаговременно, и уже в четверг государственная метеослужба дала предупреждение. Читать далее...

Крафтовая пивоварня с юго-востока Эстонии не хочет расти: удовольствие важнее

Пивоварня Käbliku, производящая крафтовое пиво недалеко от Саверна в Пыльваском уезде, не планирует существенно расширять производство, потому что в этом случае риск будет слишком велик. Читать далее...

Леннарт Мери был бы разъярен! Платный туалет на Балтийском вокзале не выдерживает критики

Наверняка многие помнят, как Леннарт Мери устроил пресс-конференцию в туалете Таллиннского аэропорта, чтобы продемонстрировать, в каком ужасном состоянии находится место, которое первым посещают прилетевшие в Эстонию пассажиры. И не случайно. Читать далее...

Новый вид рукодельной зависимости: гигантские бумажные цветы