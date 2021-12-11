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Фраза "отключение России от SWIFT" вновь зазвучала в новостях в связи с угрозами США наказать Кремль в случае нового нападения на Украину. Такой шаг чреват потерями для экономики России, и чиновники даже сравнивают его с объявлением войны. Однако подобные санкции ввести очень непросто, а на гражданах они почти не скажутся. И вот почему.

Что такое SWIFT и чем он похож на WhatsApp

SWIFT - фактически мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платежными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. Это не платежная система, но главный и единственный универсальный канал передачи распоряжений о переводе денег и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах планеты. В год через SWIFT пересылается более 5 млрд таких сообщений.

В отдельных странах - от США до России - есть собственные системы внутренних коммуникаций между банками, однако даже там многие предпочитают использовать SWIFT, поскольку удобнее, да и все распоряжения о платежах в иностранной валюте все равно отправляются через эту систему.

Можно провести очень грубую бытовую аналогию. Зачем городить огород и общаться с бабушкой в Viber, c соседями - в WhatsApp, с друзьями - в Telegram, а с коллегами - в Slack, если есть один проверенный и надежный канал связи, к которому все в любом случае подключены? Для банков это - SWIFT.

Но отключение от него не отменяет других каналов связи. В конце концов SWIFT пришел на смену телефону, пневмопочте и телексу в 1973 году, а с тех пор мир пережил несколько революций в телекоммуникациях и шифровании - от факса и имейла до блокчейна.

Почему отключить Россию от SWIFT по требованию США непросто и вряд ли возможно

По двум основным причинам.

Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе. Неподалеку расквартированы другие символы послевоенного мироустройства - Еврокомиссия и НАТО ФОТО: AFP

Во-первых, SWIFT - независимый частный кооператив, которым владеют 3,5 тысячи его членов - банков и финансовых организаций. Он базируется под Брюсселем в сердце Европы, надзор за ним отдан центробанкам 10 крупнейших западных экономик. Он неподвластен США и очень резко противится тому, чтобы его использовали как инструмент санкций.

Лишь пару раз США удалось это. Против Ирана и Северной Кореи - но оба раза эти страны попали под санкции международного сообщества, и самое главное - Европейского союза.

Как бельгийская организация, SWIFT был вынужден подчиниться и отключить банки, против которых ЕС ввел санкции.

Однако когда речь зашла о России после аннексии Крыма в 2014 году, SWIFT предпринял несвойственный ему демарш и выпустил заявление с требованием прекратить давить на него - и с обещанием игнорировать любые отдельные призывы отключать банки.

SWIFT подчеркивает все время, что он лишь предоставляет каналы связи и не собирается быть инструментом санкций против кого бы то ни было. Единственный способ заставить его отключить банк - это решение Европейского парламента, утвержденное властями Бельгии. А не требования США или других стран.

Что может в этой ситуации сделать США в обход ЕС? Пригрозить санкциями уже самому SWIFT. Правда, это уже раздор между союзниками.

Во-вторых, отключить Россию непросто еще и потому, что политически это - палка о двух концах. Она несет серьезные риски и для Запада. Вот почему.

Платежи, проходящие через SWIFT, прозрачны для американских спецслужб, и полный уход российских международных банковских расчетов из западной электронной системы в альтернативную тень усложнит жизнь разведке США.

Но это полбеды. Есть и глобальные последствия.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин разделяют стремление избавить мир от гегемонии США и доллара ФОТО: AFP

Запад долго создавал институты глобализации, вроде МВФ и Всемирного банка, и использование одного из инструментов объединения мира в политических целях приведет к фрагментации и торможению на том пути, который мир под руководством Запада избрал для себя после Второй мировой войны.

Первые признаки уже налицо - Россия и Китай сокращают долю доллара в расчетах и резервах и не единожды уже заикались о создании собственной системы межбанковских платежей.

Так что отключение от SWIFT России - одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ядерной державы и крупнейшего поставщика энергоресурсов в Европу - будет иметь серьезные последствия не только для российской экономики, но и для мирового порядка.

Выражаясь словами ныне отбывающего срок российского экс-министра Алексея Улюкаева, это "безумие и военные действия на самом деле". А также полный разрыв отношений, вплоть до высылки послов, и новая холодная война между Россией и США, предупреждал госбанкир Андрей Костин в январе 2015-го в Давосе.

Чем чревато отключение SWIFT для российских банков и экономики

Ростом издержек - финансовых и, главное, репутационных.

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин говорил в 2014 году, что потеря доступа к SWIFT нанесет стране ущерб, сопоставимый с 5% годового объема ее экономики. Правда, с тех пор Россия подготовилась к такому развитию событий, поэтому удар будет смягчен, но все равно отправит бизнес и банки в нокдаун. По двум главным причинам.

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Поскольку все три дата-центра SWIFT находятся за пределами России (в США, Нидерландах и Швейцарии), все сообщения российских банков улетают за границу, даже если свифтовка предназначена другому российскому банку или казначейству российской компании через дорогу.

Поэтому отключение от SWIFT сродни ситуации, когда банку отключили международную телефонную линию или перерезали интернет-кабель, по которому он отдает распоряжения о переводах денег, драгоценных металлов и ценных бумаг со своих счетов в других банках. Неудобно, но не конец света. Можно письмом, конечно, или факсом - но это долго и дорого.

Это первая проблема. Перевод банковского обслуживания в каменный век, удорожание и резкое замедление финансовых потоков в эпоху глобальной торговли и международных технологических и сбытовых цепочек нанесет серьезный удар по бизнесу.

Вторая проблема - репутационная.

Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только против Ирана и Северной Кореи. Если Россия окажется в компании отъявленных отщепенцев международного сообщества, то многие западные банки и компании сами откажутся от работы в стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.

Смогут ли россияне расплачиваться картами в России и открывать валютные счета в случае отключения SWIFT?

Если коротко - да, смогут.

После аннексии Крыма в 2014 году, когда Россия попала под санкции и над ней нависла угроза отключения от SWIFT, российский ЦБ создал собственный аналог для обмена платежными поручениями между российскими банками со звучным названием СПФС. Им пользуются некоторые, но пока SWIFT работает, большинство предпочитает общаться в единой и привычной системе. Но если надо - перейдут на свою.

Поскольку россияне рассчитываются между собой только в рублях, необходимости отправлять поручения об их операциях в банки-корреспонденты за границей нет, а значит, и отключение SWIFT задержки внутренних рублевых платежей не вызовет.

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Аналогичная ситуация с платежными картами. Международные лидеры Visa и MasterCard еще в 2015 году договорились перевести процессинг и клиринг внутрироссийских платежей в Россию. Но если что - в стране есть собственная национальная платежная система "Мир".

Что касается счетов в иностранной валюте, то опять же, отключение банка от SWIFT не заставит вкладчиков конвертировать все сбережения в рубли. Поскольку SWIFT лишь пересылает поручения в банки-корреспонденты, в которых у российских банков открыты соответствующие корреспондентские счета в долларах, евро, фунтах или юанях. То есть, технически отключение от SWIFT лишь затрудняет передачу распоряжений о переводе этих денег на другие счета, но не вынуждает отказываться от них.

Если США и Евросоюз захотят ограничить доступ россиян к долларам и евро, для этого у них есть дубина покрепче отключения SWIFT - прямые санкции против российских банков и компаний, которые лишат их возможности открывать корреспондентские счета в западных банках и, следовательно, проводить валютные операции.

Пока она используется очень избирательно против тех, кого США считают близкими к Кремлю, вроде банка "Россия". А счета, депозиты и расчеты в рублях вообще никак не зависят от международных систем, будь то SWIFT, TARGET2 или "Фейсбук".

К системе SWIFT подключены не страны целиком, а каждый банк в отдельности. Поэтому возможен и половинчатый вариант, когда часть российских банков сохранят доступ к системе даже в случае отключения от нее госбанков и госкомпаний.

Директор российской национальной ассоциации SWIFT Роман Чернов так описывал последствия возможного отключения в интервью "Коммерсанту" в декабре 2014 года, когда бурно обсуждались предложения перекрыть этот канал для российских банков.