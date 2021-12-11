Что и кто стоит за протестами против антиковидных мер в Европе?

Рост числа новых случаев заражения короновирусной инфекцией заставляет власти европейских стран вводить более строгие ограничительные меры, такие как обязательное ношение масок даже детьми, частичные локдауны или обязательную вакцинацию для определенных профессиональных групп. И это многих раздражает, пишет DW.

Уже несколько недель десятки тысяч демонстрантов по всей Европе снова и снова выходят на улицы против принимаемых антиковидных мер. Но что на самом деле движет этими людьми?

В каких странах противники коронавирусных ограничений особенно сильны?

Протесты особенно сильны в Германии и соседних с ней странах. Несколько недавних примеров: в столице Австрии - Вене, по данным полиции, около 40 000 человек вышли на демонстрацию против частичного локдауна и объявленной обязательной вакцинации с 2022 года. Некоторые акции протеста привели к беспорядкам.

В минувшие выходные в Брюсселе - столице Бельгии около 8000 демонстрантов прошли маршем к зданию Еврокомиссии, где часть активистов вступила в драку с полицией. Во время протестов в Люксембурге несколько человек прорвались через ограждение одного из рождественских базаров, открытого только для прошедших вакцинацию или имеющих негативный тест на коронавирус.

Усилились протесты и в Нидерландах. Несколько недель назад в Гааге сотни людей поджигали велосипеды, бросали камни и что под руку подвернется в полицейских, но в последние дни акции стали более мирными.

Противники коронавирусных ограничений вновь мобилизовались и в Германии, митинги прошли во многих городах. В федеральной земле Саксония из-за действующего запрета на собрания раздаются призывы к так называемым "прогулкам", и эти группы протестующих, по мнению экспертов, очевидно, контролируются правыми экстремистами. Громкий скандал вызвало факельное шествие перед домом министра здравоохранения Саксонии Петры Кёппинг.

От евангелистов до хулиганов: кто на самом деле выходит на демонстрации?

Разочарованные в современном политикуме, сторонники различных конспирологических теорий, эзотерики, антиваксеры: протест против ужесточения антиковидных мер привлекает совершенно разные группы людей. Профессор политологии Марк Хуге из Католического университета в бельгийском Лёвене в интервью немецкой общественно-правовой компании ZDF сравнил демонстрации в Бельгии с движением "желтых жилетов" во Франции. "Они объединяют представителей очень разных социальных групп, каждая из которых имеет свою мотивацию", - считает ученый