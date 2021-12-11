Расскажу вам одну (сказочную) историю. Основанную на реальных событиях. Современную. Такую, в которой герои сразу получают много денег, но это не приносит им счастья. История, в которой главных героев в итоге сажают в тюрьму, хотя само по себе приключение начиналось так хорошо...

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Взорвать с помощью газа банкомат в Аравете, украсть более 40 000 евро и исчезнуть. Полицейские уже в самом начале подозревали, что это работа профессиональных преступников, родной дом которых находится далеко от Эстонии.

Оставленные у места взрыва испражнения или большое превышение скорости, из-за которого они попались дорожной полиции, — преступники оставили после себя так много улик, что личность молдаван была установлена, они были объявлены в розыск, задержаны на Украине в прошлом году, экстрадированы в Эстонию через полгода и приговорены к тюремному заключению в августе этого года.