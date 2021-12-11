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К январю, если не вводить ограничения, Великобританию может накрыть мощная волна заражений вариантом коронавируса "Омикрон", предупреждают ученые.

По их оценкам, к концу апреля число летальных исходов может составить от 25 до 75 тыс. в зависимости от эффективности вакцин.

Исследование провела влиятельная группа специалистов по моделированию эпидемий из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), которые консультируют британское правительство. Но даже они не могут дать однозначный прогноз. Эксперты предлагают различные наиболее вероятные сценарии развития событий, и очень многое будет зависеть от эффективности бустерных прививок.

В субботу в Британии было выявлено 633 новых случая заражения вариантом "Омикрон", хотя реальное число инфицированных может быть куда выше.

Даже если в самом деле окажется, что новый вариант коронавируса мягче предыдущих, на что указывают предварительные данные по Южной Африке, где "Омикрон", скорее всего, и появился, специалисты предрекают новую волну заражений, при этом немало людей попадет в больницы.

По словам одного из авторов исследования, доктора Ника Дэвиса, "Омикрон" распространяется очень быстро, это вызывает серьезные опасения, и не исключено, что к концу года этот вариант будет в Англии доминирующим.

Как говорится в отчете, число инфицированных в Англии удваивается каждые два с половиной дня, и, несмотря на очень высокий уровень вакцинации, темпы заражения выше, чем в случае с изначальным вариантом вируса, когда ни у кого еще не было иммунитета.

Как выглядят возможные сценарии?

В случае самого оптимистичного сценария, при котором принимается за данность, что у вируса "Омикрон" так называемый низкий иммунный побег (способность избегать обнаружения и атаки иммунной системой человека), а бустерные прививки высокоэффективны, в прогнозируемый период с 1 декабря по 30 апреля в Англии будет:

20,9 млн заражений

175 тыс. случаев обращения в больницы

24 700 смертей

Самый пессимистичный сценарий с высоким иммунным побегом и малой эффективностью дополнительных прививок предусматривает за тот же период в Англии:

34,2 млн заражений

492 тыс. случаев обращения в больницы

74 900 смертей

Хотя ученые заложили в свои прогнозы возможность введения жестких ограничений, доктор Дэвис предлагает не спешить с принятием решений, поскольку такие ограничения, по его словам, могут "самым ужасным образом" отразиться на моральном и физическом состоянии людей.

Нужно ли вводить жесткие меры?

"В нашем самом оптимистичном сценарии воздействие "Омикрона" в начале 2022 года должно быть снижено за счет мягких мер, таких как работа из дома, - говорит один из авторов исследования, доктор Розанна Барнард. - При этом самый пессимистичный сценарий подсказывает, что для избежания чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения могут понадобиться жесткие меры. Ношение масок, социальное дистанцирование и бустерные прививки жизненно необходимы, но этого может оказаться недостаточно".

"Никто не хочет нового локдауна, но если у "Омикрона" окажется высокий уровень иммунного побега или повышенная в сравнении с вариантом "Дельта" вирулентность, для защиты системы здравоохранения могут понадобиться крайние меры", - продолжает доктор Барнард.

Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли вакцины и бустерные прививки уберечь людей от попадания в больницу.

Предварительные исследования на основе реальных фактов дают повод предположить, что две дозы вакцины обеспечивают ограниченную защиту от развития симптомов "Омикрона", при этом бустерная доза повышает уровень защиты уже до 75%.

В своем исследовании специалисты LHSTM исходят из того, что болезнь протекает мягче, если вы были полностью вакцинированы, и принимает в расчет недавно введенный правительственный план "Б".

При наилучшем раскладе число ежедневных поступлений в больницы будет на 40% ниже, чем на пике зимой прошлого года. Зато при худшем - в два раза выше.

В январе 2021 года, на пике волны коронавируса, средний показатель новых заражений в Британии составлял 60 тыс. в неделю, а дневная смертность превышала 1200 случаев.