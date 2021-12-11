Сб, 11.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Юри Ратас уходит на самоизоляцию

Юри Ратас ФОТО: Kaader saatest

Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) сообщил в соцсетях, что из-за положительного теста на Covid-19 в семье минимум пять дней он проведет в самоизоляции.

«В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19», - сказал Ратас.

Несмотря на отрицательные результаты экспресс-теста и ПЦР-теста, спикер Рийгикогу решил остаться в самоизоляции минимум на пять дней. «Есть рекомендация, что тесный контакт в семье еще больше увеличивает риск заражения и передачи вируса», - отмечает он.

Ратас будет продолжать работать удаленно и будет участвовать во всех встречах, где это возможно.

Правительство рекомендовало, чтобы люди, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, оставались на самоизоляции, если человек, живущий с ними, заразился коронавирусом.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back