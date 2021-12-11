Юри Ратас уходит на самоизоляцию

«В пятницу вечером я узнал, что у ребенка в нашей семье был положительный тест на COVID-19», - сказал Ратас.

Несмотря на отрицательные результаты экспресс-теста и ПЦР-теста, спикер Рийгикогу решил остаться в самоизоляции минимум на пять дней. «Есть рекомендация, что тесный контакт в семье еще больше увеличивает риск заражения и передачи вируса», - отмечает он.

Ратас будет продолжать работать удаленно и будет участвовать во всех встречах, где это возможно.